Az idei nyáron 882 turnusban több mint 20 ezren indulhatnak gyalogosan, kenuval, biciklivel vagy zarándokolva vándortáborozni. Január 31-én reggel 6 órakor nyílt meg a jelentkezési felület a programokra. Az erdei vándortáborok 270 turnusa 10 perc alatt, a kerékpáros táborok 312 turnusa pedig két óra alatt telt be, de a vízivándor és a zarándoktábor időpontokat is gyorsan lefoglalták. Az idei évtől már várólistára is lehet jelentkezni, a 2022-es lesz a harmadik alkalom, hogy a somogyi erdőben is táborozhatnak a résztvevők.