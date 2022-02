Színkavalkád söpört végig vasárnap délelőtt a kaposvári Kossuth terén, ahol jelmezekbe bújó futók vágtak neki a város dombjainak. A szervezőknek ezúttal is több száz profi, illetve amatőr sportolót sikerült megmozgatniuk, akik az ország különböző pontjairól, illetve többen a határon túlról érkeztek a megyeszékhelyre.

– A város farsangi rendezvényei nélkül egy kicsit szegényebb a kínálat a futók számra, ennek ellenére majdnem háromszorosára emelkedett a nevezők létszáma az előző évihez képest – mondta Péter Attila, a 12. Kométa Futófarsang főszervezője. – Egyéniben, tíz kilométeren száztíz, míg a félmaratonon több mint kétszázan futó állt rajthoz. Utóbbi távon indulóknak a Kecel-hegy, Körtönye-Bükk, Kapos-hegy, Róma-hegy és Ivánfa-hegy útvonalat kellett teljesíteniük.

A félmaraton mezőny éppen csak elrajtolt, mikor a tíz kilométeres táv legjobbjai már feltűntek a célegyenesben. Elsőként Hansághy Gergő, akik 35 percen belüli idővel futott át a célkapun, s csak kevéssel lemaradva követte őt a női győztes, Elek Zita.

– Második alkalommal vettem részt a kaposvári futófarsangon, először, két évvel ezelőtt háromfős váltóban, most pedig egyéniben indultam – mondta Elek Zita. – Jól éreztem magam, mivel sokan szurkoltak és több helyen is lehetett frissíteni. Eléggé elfáradtam, nem véletlenül mondják a szervezők, hogy hegyekre kell felfutni, igaz erre pécsiként fel tudtam készülni. Régebben több országos bajnokságon is indultam, de munka mellett már nehezen tudom összeegyeztetni a kettőt, így most már jobbára hobbi versenyeken veszek részt, illetve esténként rendszeresen járok el futni.