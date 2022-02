Legyen minden iskolában olyan életmentő injekció, amelyet allergiás roham esetén a tanárok be tudnak adni a diákoknak, ezt tanácsolta egy civil szervezet. A kaposvári képviselők javaslatára a jegyző megvizsgálja, hogy a megyeszékhelyen telepíthetők-e hasonló, segítséget nyújtó eszközök.

– A súlyos ételallergia és a rovarcsípések okozta anafilaxiás sokk elhárítását tűztük ki célul ezzel a kezdeményezéssel – mondta Szívósné Rabb Edit, az AllerGéniusz Egyesület elnöke. – Egyre nő a súlyos allergiában szenvedő gyermekek száma, és sajnos az a tapasztalat, hogy az iskolában a gyerekek kirekesztik az allergiás társaikat, és a pedagógusok sem sokat tudnak a betegségről.

A tragédia arra irányította a figyelmet, hogy az anafilaxiás sokk ellenszere lehet egy autoinjektor, amelynek a használata a hozzáértők szerint szinte gyermekjáték: a kék kupakot le kell venni róla, és megmarkolva a combba beadni. Nem látszik a tű, nem vérzik a nyoma, állítja a szakértő. Az egyesület a pedagógusok félelmeit eloszlatva szeretne oktatást tartani a tanároknak. Szívósné Rabb Edit hangsúlyozta: tévedni nem lehet, mert az injekció rosszat nem tesz akkor sem, ha véletlenül adják be. Az AllerGéniusz szerint a közétkeztetést is meg kellene reformálni, hogy az iskolában véletlenül se adjanak mogyorókrémes kenyeret annak, akinek veszélyes.

– A pedagógusok képzése mellett a gyermekek és szülők érzékenyítése is szükséges lenne, hogy kívülről ne vigyenek be allergiás sokkot kiváltó ételeket az iskolába – tette hozzá az egyesület elnöke, aki szeretne jogszabályt módosítani, hogy az életmentő injekciók minden iskolában megtalálhatók legyenek. Az anafilaxiás sokk tünetei jellegzetesek, a pici bőrkiütéstől a száj, az arc eldeformálódásáig, és a torok bedagadásáig vezetnek sokszor, hányás kíséretében. Az enyhe tünetek átfordulhatnak súlyosba, főként ha a kisgyermekek gyakran találkoznak a számukra allergiát kiváltó ételekkel. Az egyesület most próbálja felmérni, hány érintett gyermek van az országban.

Egyre több az allergiás, hozzájárulnak az étkezés költségeihez

Támogatással segíti az önkormányzat az ételallergiában szenvedő gyermekek étkezését, felelte érdeklődésünkre Csillag Gábor, Kaposvár jegyzője. Az ételallergiás kicsik étkezéséhez egyszeri 10 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat egy tavalyi döntéssel. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzatnál is érzékelték, hogy egyre nő az allergiás gyermekek száma. Az életmentő injekció kérdésében még nem született döntés, most ott tart a vizsgálat, hogy ajánlást kérnek szakorvosoktól, beadható-e, és ha igen, akkor milyen típus. Az ötletet jónak és támogathatónak tartják, de még alaposan körbe kell járni a kérdést, tette hozzá a jegyző.