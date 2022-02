Balatoni régi és új stílusú családi házak, sportlétesítmények, templomok és kulturális intézmények fotói is helyet kaptak a megyei építész kamara kiállításán. A szakemberek az elmúlt 25 évben több száz épületet terveztek, ezeknek azonban csak egy része látható a színes tablókon.

Lőrincz Ferenc Lőrinc, a Somogy Megyei Építész Kamara elnöke a megnyitón elmondta, nemcsak az országos, hanem a megyei kamara is 1996-ban alakul, ezért döntöttek úgy, hogy a jubileumi évfordulón bemutatják a szakemberek munkáit. A megyei kamarának 150 aktív tagja van, ebből több mint hetvenen terveznek is, közülük 58-an állítottak ki.

– Létezik építészeti divat, de én azt gondolom, hogy egy építésznek az adott helyszínhez legjobban illő épületet kell megalkotnia – hangsúlyozta a Somogy Megyei Építész Kamara elnöke. – Az elmúlt 25 évben nagyon sokat változtak az építészeti szabályok, amelyhez sok esetben igazodni kellett. Az építészet egy alkalmazott művészet. Kapunk egy tervezési programot és annak megfelelően dolgozunk. Vannak a beruházóknak igényei és vannak előírások is, amiket szem előtt kell tartani. Egy családi házat például nehéz megtervezni, ahhoz nagyon jól kell ismerni a megrendelőket. Középületeknél könnyebb dolgunk van, mert ott kevésbé szól bele a beruházó a munkánkba.



Körbeviszik az épületeket Somogyban



Az országban működő megyei kamarák közül csak a somogyi szervezte meg a 25. évfordulóra készült kiállítást. A Csiky Gergely Színházban február 27-ig lehet megtekinteni a tárlatot, ezután 11 hónapos vándorkiállítás kezdődik és a megye több pontján is bemutatják az építészek munkáját. Tabon, Siófokon, Balatonföldváron, Balatonbogláron, Fonyódon, Marcaliban, Csurgón, Nagy­atádon és Barcson is láthatóak lesznek a tablók. A településeken a kiállításmegnyitók mellett szakmai nappal is készülnek a szervezők.



Fotó: Lang Róbert