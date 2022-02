– Két telephelyünkön – Kaposvár, Komló – 229 munkatárs dolgozik – mondta Thury-Nagy Diána, a Lakics Kft. hr-vezetője. – Január elején még naponta 7–8 beteg dolgozónk volt, a hónap végén ez felfutott 19-re. Közülük heten koronavírus miatt voltak távol: akadt köztük olyan, aki megfertőződött, más kontaktszemélynek minősült.

S bár a táppénzeseik száma február elején lecsökkent nyolcra, a múlt héten már ismét többen voltak betegszabadságon: szerdán 16, pénteken 13, hétfőn 10 dolgozó hiányzott, köztük három koronavírusos.

Farkas Tímea, a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. ügyvezetője azt mondta: hét munkatársuk egyike januárban azért ment táppénzre, mert kontaktszemély volt, családtagjai fertőződtek meg koronavírussal. Mára lejárt a karantén, s ismét elláthatja a feladatát. – Cégünknél mindenki felvette a koronavírus elleni védőoltást – hangsúlyozta Farkas Tímea. – Ugyanakkor megkértük kollégáinkat, ha bármilyen tünetet észlelnek magukon, feltétlenül maradjanak otthon, s ne menjenek közösségbe.

A Kaposvári Villamossági Gyárnál az elmúlt hónapokhoz képest február közepére jelentősen csökkent a távollévők száma. Koronavírus-fertőzés miatt hétfőn öten nem dolgoztak, további hat munkatársuk tesztre vár. – Jelenleg a dolgozók csaknem három százaléka van táppénzen – közölte Szalai Gyula igazgató. – Tavaly előfordult, hogy ez a mutató közel 18 százalék volt. A táppénzen lévők pótlását túlórával megoldjuk.

A cégvezető hangsúlyozta: már a pandémia kezdetén vészforgatókönyvet dolgoztak ki, amely részletesen taglalta a legfontosabb szakmai teendőket. Kiemelt cél a dolgozók egészségének, biztonságának megőrzése, ugyanakkor az is döntő, hogy a termelés folyamatos maradjon. A belső szabályzatot továbbra is fenntartják, kötelező a szájmaszk viselése a porta szolgálaton, az udvaron, illetve ha a dolgozók közel ülnek egymáshoz. Ez egészen addig így marad, amíg le nem cseng a járvány.

Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója azt mondta: náluk hétfőn senki nem volt táppénzen. Az egyik kollégájuk február elején hét napig nem dolgozott a koronavírus miatt, de már ő is munkába állt.

– Ha 3–4 egyszemélyes boltunkban lebetegednének a dolgozók, akkor az üzlethálózat nagyjából 30 százalékát átmenetileg bezárhatnánk – mondta. – Nyolc településen – Porrogszentkirály, Porrog, Somogybükkösd, Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter, Somogyudvarhely, Csurgó – összesen kilenc boltunk van.



Minden nap felveszik a maszkot

– Az 58 kolléga közül hétfőn egy volt táppénzen – mondta Tajnafői István, a Kapos Járműgyártó- és Javító Zrt. vezérigazgatója. – Munkatársaim folyamatosan ügyelnek a biztonsági előírások betartására, s felveszik a szájmaszkot azokon a területeken, ahol az szükséges. A vállalatnak áprilisig van megrendelése. Tavaly a járvány következményeként később kapták meg Olaszországból, illetve Franciaországból a buszalapokat, mostanra némileg javult a helyzet. Pillanatnyilag három járművet alakítanak át, s amíg 2021-ben 30 buszt készítettek, 2022-ben 40-el számolnak.





Fotó: Lang Róbert