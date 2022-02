Egyperces néma gyásszal kezdődött a diplomaosztó ünnepség. Az eseményen megemlékeztek a tavaly decemberben 84 éves korában elhunyt Paál Jenőről, aki több évig volt az állattudományi kar dékánja és Babarczy Lászlóról, a színésztanszék volt vezetőjéről is. Ezután Mezőszentgyörgyi Dávid, a MATE stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese köszöntötte a friss diplomásokat. Beszédében kiemelte, a most végzett hallgatók már a digitalizáció gyermekei, de a tanulmányai kezdetén senki sem gondolta, hogy ilyen gyorsan hozzá kell szoknia az informatika fejlődéséhez. Hozzátette, a digitális oktatás emlékezetes féléveket adott a hallgatóknak, ez a fajta tanulás azonban később előnyt is jelenthet a munkaerőpiacon.

Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere beszédében elmondta, a most végzett hallgatóknak úgy kellett megszerezniük a tudást, hogy nem találkozhattak az oktatóikkal és egymással, a járvány miatt többször voltak betegek, veszteségek is érték őket, de mégis diplomához jutottak. Pintér Rómeó hozzátette, a hallgatók mindig számíthattak Kaposvárra, és a város is számít rájuk a jövőben. A MATE Kaposvári Campusán keresztféléves képzésen összesen 138-an tettek sikeres záróvizsgát, a diplomát azonban csak 96-an vehették kézbe, a többieknek még nincs meg a nyelvvizsgájuk. A gazdaságtudományi területen 52-en, a pedagógiaian és a gazdaságtudományin karonként 42-en, a művészeti képzésen ketten végeztek.

Kőrösi András közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga diplomát szerezett. A testnevelő tanár érdeklődésünkre elmondta, jelenleg a marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium megbízott vezetőjeként dolgozik, de szeretné megpályázni az igazgatói széket, ezért is szerezte meg az ehhez szükséges végzettséget. Horváth Anita neveléstudományi mesterdiplomát vett át pénteken. A sárbogárdi védőnő kérdésünkre azt mondta, azért tanult az elmúlt években, hogy gyarapítsa az ismereteit és munkája során hasznosíthassa. Nagy Patrik és Nyári Kevin kereskedelem- és marketing szakirányon végzett. A friss diplomások szerint, megfelelő tudást szereztek a campuson, elégedett voltak oktatóikkal a járványhelyzet azonban sok esetben felülírta elképzeléseiket.

Milliárdos fejlesztések a campuson

Gelencsér Attila Kaposvár és térségének országgyűlési képviselője az diplomaosztón hangsúlyozta, 2010 óta a Kaposvári Campuson jelentős mértékben megújult az oktatási-kutatási infrastruktúra, új modern laborok és előadótermek létesültek. Az elmúlt 12 évben összesen több mint 15 milliárd forint értékben valósultak meg pályázatok és fejlesztések az egyetemen és hamarosan újabb, több milliárd forintos beruházás indulhat el. A politikus kiemelte, az új struktúra biztonságos működést, pénzügyi stabilitást hozott és új utakat nyitott meg a Kaposvári Campus előtt. Ezt érezhették meg tavaly a felvételizők is, hiszen – az átalakulás és a névváltozások ellenére –több mint 30 százalékkal emelkedett azoknak a fiataloknak a száma, akik a Kaposvári Campust választották – tette hozzá.



Fotó: Lang Róbert