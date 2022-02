Immár hat éve foglalkozik paprika- és paradicsom-, valamint fűszernövény-termesztéssel Piletics Szabolcs és párja Ordacsehiben. A múlt hét végi vihar nem kímélte a család sátrait sem, komoly károk keletkeztek gazdaságukban.

– Két fóliánk van, a kisebbet teljesen tönkretette, s a nagyobb 324 négyzetméteresről is leszaggatta a szél a fóliát – mondta el az őstermelő. – Szerencsére a vázban nem keletkezett kár. Csütörtökön voltunk a falugazdásznál és elmondta, hogy milyen adatok kellenek és kitöltöttük a nyomtatványt, bízunk benne, hogy kárpótolnak minket – tette hozzá.

Piletics Szabolcs megjegyezte: a fólia ára is nagy mértékben drágult az utóbbi időben, míg korábban egy tekercset 100 ezer forintért tudtak beszerezni, addig most 150 ezerért árulják.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy megyei igazgatósága megkeresésünkre elmondta, eddig kevés bejelentés érkezett hozzájuk a múlt heti szeles időjárás miatt, de még van idejük a termelőknek a károkat jelezni. Az elmúlt hétvégi vihar a mezőgazdaság terén a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb pusztítást. Az Agrárminisztérium a napokban megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén hogyan lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak.

A pontos helyzetkép felmérése érdekében a NAK falugazdászainál lehet jelezni a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat. A kárigénnyel jelentkezők azt kérik, hogy a bejelentéshez vigyék magukkal a birtokviszonyt igazoló dokumentumokat, valamint a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt igazoló dokumentumot (különösen fotóbizonyíték, igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv).

Többféle segítség

A fólia alatti növénykultúrában keletkezett károk esetében segítséget jelent a kár­enyhítési alap, a káresemény után 15 napja van a termelőnek a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni. A termelőeszközökben (így többek közt a fóliában is) keletkezett károk a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban is enyhíthetők. Az abban részt vevő gazdálkodó kaphat kompenzálást, ha a kára az idei évi jövedelmének csökkenése a 30 százalékot meghaladja. Ebbe a rendszerbe idén is lehet jelentkezni február elseje és 28-a között.