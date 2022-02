Több kaposvári épület és építmény is szerepel az Építészfórum kortárs építészeti térképen. Az interneten elérhető atlaszon a vasútállomást, a Csiky Gergely Színházat, a közlekedési központot, a Hansdonner sörházat, a Gard’Ann cukrászdát és a humánszolgáltatási gondnokságot tüntették fel. Sütöri Laura, az Építészfórum szerkesztője érdeklődésünkre elmondta, a térképet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával 2020-ban hozták létre. Első körben kizárólag a fővárosi épületekkel foglalkoztak, de szerették volna bemutatni a megyeszékhelyeken található kortárs építészeti alkotásokat is.



– Azért is hoztuk létre a térképet, hogy minél többen megismerhessék az Építészfórum húszéves archívumát – mondta Sütöri Laura. – A térkép azonban nem tekinthető teljes magyarországi válogatásnak. Azok az épületek szerepelnek rajta, amelyek bekerültek az archívumunkba. Több kiemelt építész munkáját is megnéztük, ez is segített abban, hogy elkészülhessen az online atlasz. Célunk volt az is, hogy az építészetet bejárhatóvá tegyük, közelebb vigyük a szakmán kívüliekhez és hogy az épített környezetet minél többen megismerjék – hangsúlyozta.



Sütöri Laura kiemelte, újrapályáztak támogatásra, hogy tovább bővíthessék a térképét. A következő hónapokban azon dolgoznak, hogy Budapest és a megyeszékhelyek mellett más településekről is feltöltsenek épületeket. Az Építészfórum szerkesztőinek az számít kortárs alkotásnak, amelyik építmény az archívum indulása után 2000-től készült el. Sütöri Laura hozzátette, ha valaki javasol nekik értékes épületet, azt is meg tudják jeleníteni a térképen.