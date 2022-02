– Nem értem a rendszert. A férjemmel ugyanannál a banknál vezetünk számlát: ő már megkapta, én még mindig várom, hogy utalják az enyémet – kommentálta az egyik család­anya a hétvégén. Sokan jelezték viccesen, hogy bankot váltanak, ám végül egyre csendesedni látszott a kommentálók hada, ahogy folyamatosan érkezett a számlákra a visszatérítés. A családok nem nyaralják el a visszatért pénzt, inkább a helyére teszik.

– Nagyon vártunk erre. Sok helye lenne nálunk, de mi fürdőszobát újítunk fel belőle, ami az egész család kényelmét szolgálja majd. Valamint a meglévő lakáshitel törlesztésére fordítjuk – mondta a kétgyermekes Paládiné Badacsonyi Judit, aki az őszi iskolakezdésre is gondolt, így íróasztalra és új heverőkre is félretesz a gyerekeknek.

– Mosógépet és hűtőszekrényt cserélünk le és egy ülőgarnitúrát. Mindet amúgy is lecseréltük volna, és a lakást is ki kell festenünk – mondta Stáglné Bájhóber Nikoletta, aki szerencsésnek érzi családját, mert nincs hitelük, aminek a törlesztésére menne el az adó-visszatérítés. Szerinte az egy gyermekesek jártak most arányosan legjobban anyagilag.

– Bármilyen bevételhez jutunk, nem az a cél, hogy azonnal elköltsük, bekerül a családi kasszába – mondta Kecskés Miklósné, aki háromgyermekes édesanyaként üdvözli a családtámogatásnak ezt a formáját. – A későbbiekben sajnos pont akkor szűnik majd meg a gyerekek után járó adókedvezmény, amikor a legjobban szükség lenne rá. Amikor egyetemre mennek a fiatalok, akkor kerülnek a legtöbbe. Nem életkorhoz, hanem tanulói jogviszonyhoz kellene kötni ezt a lehetőséget szerintem. – tette hozzá a háromgyermekes édesanya.

Az adó-visszatérítéssel hétfőig, keddig meghaladja az 561 milliárd forintot az utalással a családoknak, szülőknek folyósított összesen országosan. További 50 milliárd forintot postai úton kézbesítenek 160 ezer családnak. Visszatérített személyi jövedelemadót a kiskorú gyermeket nevelő családok kaptak. Megyénként átlagosan nagyjából 20–30 milliárd forintot osztott szét a kormányzat.

– Nagyon örülök, mert éppen építkezünk, a héten érkezik az asztalos, akit ki tudunk fizetni belőle – vélekedett Szilvai Tamás, kaposvári családfő. Pártatlanul mondom, hogy jó a kezdeményezés, ám a szabály alapján a fizetéshez mérten történt a visszatérítés, így aki kevesebbet keres, kevesebbet kapott. Jó lenne, ha mindenki egyformán kapna, aki gyermeket nevel.

– Az egyik kisfiam öt-, a másik egyéves. Bár még nem kaptam meg a visszatérítést, és nem tudom a pontos összeget, nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Örülök neki - fogalmazott Lukács Eszter, Kaposvárról. Abban biztos vagyok, hogy a gyerekekre fogom fordítani, és nem nyaralni megyünk belőle, mert más dolgokra sokkal nagyobb szükség van, mint elszórni.

Fotóillusztráció: Lang R.