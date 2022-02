Kapusi László klubvezető szerint az eseményről a napján szerettek volna méltóképpen megemlékezni, és már a próbákat is elkezdték az ünnepi műsorhoz, azonban többen, köztük ő maga is covidosok lettek a faluban. – Az eseményre baráti szervezeteket is meghívunk, ezért a biztonság kedvéért egy későbbi időpontra halasztottuk a rendezvényt és a próbákat is felfüggesztettük.



– Tíz éve tizenhárom fővel alakultunk, és mivel valamennyien szeretjük a szép dalokat, a tevékenységünk középpontjában már akkor is az éneklés állt – elevenítette fel a szervezet elmúlt évtizedét Varga Jánosné, a közösség egyik alapítója. Az énekkar vezetéséhez a vései Kovács Andrea személyében találtak szakembert, aki a mai napig ellátja ezt a feladatot. Az évek során a helyi fellépések mellett számos környékbeli és megyei meghívásnak tettek eleget. Eljutottak Zalaapátiba is, ahol az évente megrendezett katonadalos fesztiválokon vettek részt nagy sikerrel.

– Letettük a névjegyünket a nyugdíjasszövetség rendezvényein is, nem utolsósorban pedig több országos minősítéssel is rendelkezünk – folytatta a múltidézést a volt klubvezető. Elmondása szerint családi okok miatt kellett három éve átadnia a stafétát, de az énekkarnak ma is tagja. A jelenlegi vezető a legfontosabb feladatai között a hagyományok folytatása mellett új tagok beszervezését, valamint a tevékenységi körük bővítését jelölte meg.

Van mire büszkének lenni a faluban. Azon túl, hogy náluk nincsenek generációs problémák, a klubnak is vannak fiatalabb tagjai, mint ahogy Kapusi László is aktív korú még. Filinger Tamás, Pogányszentpéter polgármestere szerint ugyanakkor jócskán vannak még tennivalók a közösségi élet területén.

– Habár a nyugdíjasklubbal minden szempontból felhőtlen a kapcsolatunk, és csak megköszönni tudom a közösség segítőkészségét, ugyanakkor az ötszáz fős településünk lakóit nem egyszerű bármire is mozgósítani. Az idősekre kiemelten is figyelünk, amelyhez a munkakörén túl is nagyon sok segítséget nyújt Dergecz József falugondnokunk és az ezermester Czippán Lászlóné, aki főleg az egyedülállókkal tartja a kapcsolatot, gyakran meglátogatva őket – mondta a településvezető. Kapusi László szerint a klub is sokat köszönhet az önkormányzatnak, amely mindenkor rendelkezésükre bocsátja a falubuszt, ezen kívül klubhelyiséget is biztosít számukra, átvállalva annak költségeit és egyéb módon is támogatja őket. Varga L.