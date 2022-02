Szakácsok, cukrászok és vendégtéri szakemberek mélyíthetik el ismereteiket a Balatoni Gasztroakadémia rövidesen elstartoló elitképzésein miután a három alapító, a Siófoki-, a Veszprémi- és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum útjára indította közös képzési programját, amely elsősorban a már gyakorlattal rendelkező szakembereknek szól.

A cél többek között a korszerű konyhai technológiák megismertetése, a régiós alapanyagok bemutatása, a küldetés pedig nem kevesebb, mint magasan képzett, elkötelezett munkaerő kiművelése, akik hosszú távon a régióban látják a jövőt.

– A balatoni turizmus és vendéglátás szintet lépett, de további lépcsőfokokon kell még felfelé haladnunk és ehhez jó szakemberekre van szükségünk – mondta Csapody Balázs, a Balatoni Gasztroakadémia fővédnöke, aki szerint a térség turizmusa számára a munkaerő kérdése az egyik legjelentősebb tényező. A Pannon Gasztronómiai Akadémia elnökeként is tevékenykedő balatoni szakember sokat vár az új képzési programtól, ami vonzó perspektívát és a fejlődés lehetőségét kínálja.

Pesti István, Michelin csillagos séf, a Bocuse d’Or 2010-es magyar döntőjében győztes Molnár Péter, a Balaton-part egyik legismertebb séfjeként számon tartott Jahni László vagy a cukrászvonalon sikeres gasztroszerző, Nábelek Zsófia is ott lesz a Balatoni Gasztroakadémia oktatói között – sorolta az illusztris névsort Szamosi Lóránt. A Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja arról is beszélt: a szakácsképzés helyszínének biztosításában a balatonvilágosi Lavender Teraszban találtak partnerre, ahol rendelkezésre áll az a technológia, amire szükség van a korszerű konyhai ismeretek átadásához.

Siófok tehát a szakácsvonalat viszi, a Veszprémi Szakképzési Centrum a vendégtérben és az értékesítésben dolgozóknak kínál modern tudásanyagot, hogy a vendégek élményszerű kiszolgálásban részesüljenek, míg a Zalaegerszegi centrum Keszthelyre, egy vadonatúj tanműhelybe várja azokat az új ismeretekre vágyó vendéglátósokat, akik a cukrászat édes rejtelmeiben merülnének el.

Újító gondolkodás jellemzi a szakképzést

Az átalakuló szakképzés egyre több fiatal érdeklődését kelti fel, a szakmák mind népszerűbbek és ha a diákok azt látják, hogy a fejlődés lehetősége az iskola elvégzése után is adott, az további lendületet ad – mondta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke a Balatoni Gasztroakadémia létrehozása kapcsán. Magyar Zita szerint a szakképzést egyre inkább jellemző innovatív gondolkodásnak is jó példája a három centrum együttműködése, sőt a képzési program a balatoni vállalkozások számára is kedvező megoldást kínál azáltal, hogy a munkatársaikat korszerű tudásanyaggal vértezi fel.