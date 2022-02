Még kedden sem eresztettek le a piros lufik Horváthék kerítésén, és a piros szívek is hirdették, hogy Légrádi Ramszesz Achilles nyilvánosan udvarolni kezdett Horváth Amandának, akinek fényképét először a szülei pillantották meg, amikor a lány családja egy éve közzétette a 15 éves lány születésnapi megkoronázását.

– Csak az érdemeli meg, hogy megkoronázzák, aki tisztességes, makulátlan és a közösségi médiában nem szerepel. Amandának nincs mobiltelefonja, így nem ismerkedik másokkal – mondta Horváth Sándor, Amanda édesapja, aki azt is elárulta: sokáig a külvilág elől elzárva nevelték az idén 16 éves lányt. – Megérdemelte a koronát. Ezért mutattuk meg a fényképét a közösségi oldalamon, amikor 15 éves lett – tette hozzá a lányára minden tekintetben büszke apa.

– Ezt a koronázási fotót láttam meg, és az a gondolatom támadt: ő lesz a menyem. Azonnal hívtam a feleségemet, és megállapodtunk, hogy Amanda lesz a fiunk felesége – mondta Légrádi Rajmund, aki ezt követően fiának, Ramszesznek is megmutatta a fényképet. –A fiam tekintetéből azonnal láttam, hogy tetszik neki. Csak annyit mondott: „Ő lesz a feleségem!” – mesélte Ramszesz édesapja, aki kihangsúlyozta, engedték a fiút dönteni a kérdésben, nem kényszerítettek rá semmit. Egy közös ismerős segítségével aztán a szülők felvették egymással a kapcsolatot.

– Senki nem merte megkörnyékezni a kislányomat. Én is mindig jeleztem, hogy egy bizonyos színvonal alá nem megyünk. Nálunk a házasságkötéssel családok egyesülnek. Fontos, hogy hasonló legyen a gondolkodásunk és az értékrendünk – tette hozzá Horváth Sándor, akinek építési vállalkozó édesapja nagy tekintélynek örvend az oláh cigányok körében. Ő maga pedig hosszú évekig Angliában élt családjával, ahol először gyárban dolgozott, majd saját vállalkozást indított. Egy beszélgetés reményében üzentek nekik Légrádiék. Mivel Amanda a fiú fényképe láttán igent mondott, a szülők egy kaposvári étteremben találkoztak, hogy a részleteket megosszák egymással. Amandát karácsonykor látta először személyesen leendőbeli anyósa és apósa, amikor ajándékot vittek neki. Fiuk másfél hónapon át minden nap szerelmes dalokkal nyilvánította ki érzelmeit, amelyet a lány apjának közösségi oldalán osztott meg.

– Ezzel a gesztussal jeleztük, hogy komoly szándék vezérel bennünket. Ha egy napon elmaradt volna a zeneküldés, az azt jelenti, hogy visszaléptünk – mondta a modern kori szere­nádról Légrádi Rajmund. A két fiatal még ekkor sem találkozhatott, egészen a hétfői Valentin-napig, amikor a fiú családja felkerekedett, hogy az udvarlási szándékot „hivatalosan” is kinyilvánítsák Amanda családja és a világ előtt egyaránt. A szülők és zenészek limuzinnal, Ramszesz pedig lovas hintón érkezett a lányos házhoz.

– A lányom szaváért jöttek. Mondtam neki, hogy „a kezedért jöttek a cigányok, elfogadod-e a kérést?” Mire ő azt válaszolta, hogy „igen” – mesélte az örömapa.

– Ahogy a két fiatal egymásra nézett, azonnal láttuk, hogy megvan a kontakt közöttük. A nézésük elárult mindent – mondta Ramszesz édesapja, aki arra is kitért, hogy még most is szigorúan csak két puszit adhattak egymásnak a fiatalok, ám táncolhattak egymással. Amandát továbbra is szigorúan őrzik szülei, ráadásul a fiatalok az esküvő végéig nem maradhatnak kettesben, a szülők minden szóváltásukat figyelemmel kísérik. Májusban gyűrűhúzást, vagyis eljegyzési összejövetelt tartanak majd, augusztusban pedig a Balaton közepén, egy hajón kötnek házasságot a fiatalok.

– Amikor személyesen megláttam, a világ megszűnt körülöttem, olyan szerelmes vagyok. Boldog nap volt számomra február 14-e, valóban a szerelem napja. A célom, hogy eltartsam a családom, amelyhez a szüleink eleinte segítséget nyújtanak majd. Dolgozhatok édesapám ingatlan-adásvétellel foglalkozó cégénél, de még az is lehet, hogy a leendő apósomék építőipari vállalkozásában találom meg majd a helyem – tette hozzá a 18 éves vőlegényjelölt.

Beleszülettek

A tradíció szerint Amanda, bár anyanyelvi szinten beszél angolul, mégsem dolgozhat angol tolmácsként, mert neki a háztartás és a gyermeknevelés lesz a feladata. – Beleszülettem, ezt az életformát láttam az édesanyámtól, nekem ez a természetes – mondta a lány, aki büszkén mutatta a jövendőbelijétől kapott ajándékot. – Ezt a nyakláncot is tőle kaptam – mutatta az egész mellkasát eltakaró ékszert. - A szüleimtől is kaptam korábban hasonlót, ezért már tudom, hogyan kell viselni, ám a szerelmi ajándéknak jóval nagyobb az eszmei értéke – mondta a leendő menyasszony.

Párját ritkítja

– Ilyen udvarlás nem volt még a környéken – jellemezte Horváth Sándor édesapja a Valentin-napi látogatást. Ramszesz különleges ajándékokkal kedveskedett a feleségjelöltjének. Egy darus teherautó is begördült Amandáék udvarára, amely egy koronás ajándékkosarat rakodott le a kertben. A falméretű kosarat két hét alatt, három mázsa csokoládéval és pipereholmival töltötték meg, a közepére pedig a pár fényképeit helyezték, és egy titkos dobozban gyermektenyérnyi, koronás fülbevalót. Amanda örül a nyakláncnak is, amelyet büszkén viselt ottjártunkkor is.