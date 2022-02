D-vitamin, meghűlés- és megfázás elleni szerek, köptetők, torokfertőtlenítők, vitaminok, vírusellenes, gyógynövényes készítmények. Leginkább ezek fogynak most a patikákban. A legtöbben pedig egy-egy gyorstesztet is kérnek, hogy biztosak legyenek a dolgukban.

– Örülünk a jó időnek, mert végre kitárhatjuk a patika ajtaját, többet szellőztethetünk. A gyógyszerészeknek is szüksége van a vitaminokra, hiszen most következik az az időszak, amikor a szervezet tartalékai kiürülnek. Magunkra is vigyáznunk kell, ami nem könnyű, mert egyre több a beteg. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy látványosan megugrott a Covid-fertőzés kimutatására szánt tesztek iránti kereslet – mondta Tóthné Kalota Veronika, az Észak-Nyugati Patika gyógyszerésze. – Mivel tavaly ilyenkor még nem is lehetett kapni tesztet, így nincs éves összehasonlítási alapunk, de az idei januári kereslet mostanra megduplázódott. Az otthoni önellenőrzés egyre népszerűbb, sokan már a tünetek kezdeti megjelenésekor tesztelik magukat. A jelenség az egyre olcsóbban beszerezhető teszteknek köszönhető.

– A termékkínálat bővülésének köszönhetően jelentősen csökkent az otthon végezhető tesztek ára. Míg novemberben még 7 ezer forintba került a legismertebb teszt, addig mostanra már 2200 forintért lehet beszerezni a legolcsóbb fajtát. Egy négytagú családnál nem mindegy a kiadás mértéke betegség idején – tette hozzá Szabó Péter, a Somogy Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Ugyanígy történt a maszkokkal is. 2020-ban még 3500 forintot is elkértek egy hiánycikként emlegetett FFP2-es maszkért, napjainkban viszont csupán 200 forintért vásárolható meg ugyanez a termék.

A gyógyszertárak betegforgalma hamarosan csökkenhet. A Covid-gyanús betegek ugyanis a kedd este megjelent kormányrendeletnek köszönhetően az önellenőrzési tesztekért már nemcsak a gyógyszertárakban állhatnak sorba. A rendelet ugyanis lehetővé teszi, hogy veszélyhelyzet alatt a kiskereskedelemben is lehessen önellenőrzési célt szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigéngyorsteszteket árulni azoknak, akik rendelkeznek OGYÉI-engedéllyel.

– Tíz éve forgalmazunk vény nélkül kapható gyógyszereket, aminek köszönhetően eddig sem az újságból értesültünk, ha járvány volt. A gyógyszerforgalmunk nagyon jól mutatta, amikor megnőtt az esetek száma – mondta Tóth Noémi, a kaposfői AVIA benzinkút vezetője. – Ha a tesztek beszerzése is annyi időt vesz igénybe, mint a gyógyszereké, akár 72 órán belül polcra kerülhetnek a benzinkúton – tette hozzá a cégvezető. A drogériák is azon ténykednek, hogy minél hamarabb elérhetővé tegyék a gyorsteszteket.

– Az a célunk, hogy bővítsük termékkínálatunkat, jelenleg azon dolgozunk, hogy nálunk is elérhetők legyenek a gyorstesztek, amely vásárlóink érdekét szolgálja – tájékoztatott Bednarik Péter, a Rossmann Drogériák beszerzési vezetője.

A rendelet a veszélyhelyzet végével hatályát veszti, de a kereskedők szerint így is érdemes akár néhány hónapig is szélesíteni a termékkínálatot.

Jó a vírus ellen a nagyobb árverseny

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még januárban tett javaslatot arra, engedélyezzék hazánkban a gyorstesztek forgalmazását a kiskereskedelmi láncoknál, a drogériáknál és a benzinkutaknál. Erre azért volt szükség, mert a hivatal időszakos vizsgálata szerint a gyorstesztek ára a Magyarországon régiós viszonylatban és más uniós országokkal összevetve magasabbak. A GVH szerint a kiskereskedelem bevonásával az értékesítési pontok száma és a lefedettség az elérhetőséget segítené, ezzel a fogyasztók még inkább versenyző árakkal találkoznának. A kérdés csupán az, hogy a kiskereskedőknek érdemes-e felvenni termékkínálatukba a gyors­teszteket, ha a veszélyhelyzet múltán annak árusítási jogát megvonhatják tőlük.