Ezekről is beszámoltunk. Kaposváron, reggel kilenc órakor még „nem volt olyan formában”, mint a korábbi fórumain, ahol némely megfogalmazásán még a saját szimpatizánsai is felszisszentek. A somogyi megyeszékhelyen a beszélgetései során azt találta mondani: „a levélszavazás nagyon gyenge pont természetesen, ott a halottak is szavazhatnak.”