A tetem maradványait a vadászok találták meg egy félreeső háznál. Ám nem ez volt az első eset, amikor feljelentést tettek.



Kemenszky Péter, a Kerekesmenti Vadásztársaság elnöke elmondta: Büssü környékén történt már kutyás vadorzás. Több alkalommal értek már tetten illetéktelen személyeket orvvadászaton, most precedens értékű büntetést szabott ki a bíróság a tavalyi eset kapcsán.

– A két elkövető – mind az első, mind pedig a másodrendű vádlott – 1 év 5 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, valamint kötelezték őket a vadásztársaság kárának megtérítésére – mondta Kemenszky Péter. Hozzátette: mindkét orvvadászt kötelezték továbbá állatvédelemmel, vadgazdálkodással, vadvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó érzékenyítő képzésen való részvételre, illetve eltiltották őket vadászatra alkalmas kutya tartásától.



– A vadásztársadalom és az állatvédők üdvözlik a bíróság következetes és szigorú ítéletét, a rendszerszintű agaras orvvadászatok így talán felszámolhatók a jövőben – emelte ki az elnök.



– Többször voltunk kint a somogyi településen, de nagyon nehéz megtalálni ezeket a kutyákat – mondta el Nagy Henriett, a Szent Ferenc Állatotthon agármentője. – Elrejtik őket pincékbe, egyéb helyeken. Jelenleg harminc agár kutyánk van, közülük kilenc Büssüből. Babócsáról, Barcsról és Szabásról is hoztunk már el rosszul tartott állatokat, három bull-agár keverék is volt köztük.



Keverékekkel is próbálkoznak



– Már nem csak agarakkal, hanem bull- és agárkeverékekkel is próbálnak vadászni tapasztalataink szerint, nálunk is van egy ilyen kutya, most négy hónapos – mondta el érdeklődésünkre Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület elnöke. Hozzátette: az ebet kis korától megfelelő szocializáció révén sikerült megnevelniük, de nem tenne jót neki, ha visszakerülne eredeti környezetébe.





Fotó: Lang Róbert