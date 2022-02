A telet is településen töltik sokan

Bór Norbertné az esemény egyik szervezője elmondta, öt évvel ezelőtt helyi vállalkozók és borászok álmodták meg a rendezvény. Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt az esemény, idén azonban úgy döntöttek, hogy megtartják.

– Hiszünk abban, hogy nemcsak nyáron érdemes a Balatonra jönni, hanem télen is – hangsúlyozta Bór Norbertné. – Azt gondolom, hogy sikerült egy színvonalas rendezvényt kitalálnunk. Ezt igazolja vissza az óriási érdeklődés és az emberek mosolygós arca is. Az elmúlt időszakban nagyon sok fűthető nyaraló épült a településen és tulajdonosaik nemcsak nyáron, hanem télen is szívesen jönnek ide. Sokan szállást is foglaltak erre a hétvége, ami az idegenforgalomnak is jót tett – tette hozzá a GasztroFarsang szervezője.