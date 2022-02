– Egyre jobb a hangulat, a koronavírus járvány miatt kényszerszünet után végre ismét együtt a mezőny – mondta egy édesanya, aki nagylányát kísérte el a bajnokságra. A korábbi zárt kapus program után szülők is jöhettek, s a somogyiakon kívül többek közt tolnai, baranyai és zalai versenyzők vették birtokba a városi sportcsarnokot, ahol már kora délelőtt elkezdődött a megméretés. Oklevelet, kupát ért a legkiválóbbak fellépése.

A standard – angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep – mellett latin-amerikai táncok szerepeltek a programban, így a szamba, a cha-cha-cha, a rumba és a paso doblén kívül a jive is. Volt olyan táncos, aki bordó, más lila, halvány rózsaszín, királykék vagy épp smaragd zöld színű ruhába bújt, az idősebb versenyzők öltözetét strassz, kövek és rojtok is díszítették. Simonyi-Hornyák Hajnalka, az Ametiszt TSE elnöke örömmel nyugtázta a fiatalok tudását, hozzáállását, a közönség színvonalas előadásokat láthatott. A nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület tíz párossal érkezett: a gyerek és junior kategórián kívül a felnőtt mezőnyben is indultak. Lekszikov Csaba, a csapat vezetője azt mondta: a legfiatalabb versenyzőjük nyolc, a legidősebb 41 éves.

– Örömmel jöttünk Kaposvárra – hangsúlyozta. – A házigazdák magas színvonalon rendezték meg a versenyt, kellemes környezet fogadta a fellépőket. Nagy a tét, s abban bízom, hogy tagjaink egy-két bajnoki címet elnyernek.

S miközben újabb versenyzők vonultak a pályára, azalatt tőlük néhány méterre számos ifjú még egyet gyakorolt. A 17 esztendős Czuring Nóra öt éve táncol, szívéhez a rumba éppúgy közel áll, mint az angol keringő. Szerinte az a táncos számíthat sikerre, aki rendszeresen gyakorol, s alaposan készül a versenyre. S mi a tánc varázsa? A fiatal lány szerint az, hogy a fellépők ki tudják mutatni érzéseiket. S ha minden úgy alakul, ahogy tervezték, az nagyszerű. Szabó Dorottya, a kaposvári Ametiszt versenyzője szóló junior D latin kategóriában 1. helyen végzett. Szambával kezdte a hétvégi megméretést, s úgy érzi, hogy remekül indult a 2022-es évad. Azt szeretné, ha a következő hónapokban újabb rendezvényen bizonyíthatná felkészültségét.