– Egyre jobb a hangulat, a koronavírus járvány miatt kényszerszünet után végre ismét együtt a mezőny – mondta egy édesanya, aki nagylányát kísérte el a bajnokságra. A korábbi zárt kapus program után szülők is jöhettek, s a somogyiakon kívül többek közt tolnai, baranyai és zalai versenyzők vették birtokba a városi sportcsarnokot, ahol már kora délelőtt elkezdődött a megméretés. Oklevelet, kupát ért a legkiválóbbak fellépése.

A standard – angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep – mellett latin-amerikai táncok szerepeltek a programban, így a szamba, a cha-cha-cha, a rumba és a paso doblén kívül a jive is. Volt olyan táncos, aki bordó, más lila, halvány rózsaszín, királykék vagy épp smaragd zöld színű ruhába bújt, az idősebb versenyzők öltözetét strassz, kövek és rojtok is díszítették. Simonyi-Hornyák Hajnalka, az Ametiszt TSE elnöke örömmel nyugtázta a fiatalok tudását, hozzáállását, a közönség színvonalas előadásokat láthatott. A nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület tíz párossal érkezett: a gyerek és junior kategórián kívül a felnőtt mezőnyben is indultak. Lekszikov Csaba, a csapat vezetője azt mondta: a legfiatalabb versenyzőjük nyolc, a legidősebb 41 éves.