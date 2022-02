Nagy volt a készülődés szombat délután a somogyszili hivatal épületében. Egymás után kerültek elő a busók autentikus viseletei. – Mohácson és környékén több hagyományőrző csoport működik, mi Alföldről szerezzük be a rackabőr, a maszkokat pedig én csináltam a fiamnak, lányomnak és magamnak is – mondta el Heim József. A csapatban több fiatallal is találkoztunk. – Ebben nőttem bele, a busójárás apáról fiúra száll – mondta el az egyik legfiatalabb hagyományőrző. Szűcs László életét is gyermekkora óta minden tél végi hónapban maszkot ölt. – A járványhelyzet a közösségek életét teljesen szétverte, ezt újra kell építeni és mi azért vagyunk itt, hogy ebben segítsünk – tette hozzá a hagyományőrző.

Kerepelve, kolomppal a derekukon jelezték, hogy megérkeztek a somogyi faluba. A busókhoz csatlakoztak boszorkányok, pillangó és szellem is. Sokan előkapták telefonjukat, hogy megörökítsék a farsangi menetet.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– Nagyon vártuk már a busókat, sok finomsággal készültünk, természetesen a hagyományos farsangi szalagos fánk sem maradhatott ki a sütemények sorából – mondta el Tobak Józsefné.

Szakály László polgármester elmondta: 2019-ben hívták meg először a busókat, hogy segítsenek elűzni a telet a falu apraja nagyjával. – Sajnos tavaly a járványhelyzetben nem tudtuk megtartani a farsangi felvonulást, most sikerült és bízunk benne, hogy hagyomány lesz belőle – tette hozzá a polgármester. Megjegyezte: egészen a kopjafáig elmentek, majd a könyvtár udvara volt a végső állomás. Itt a forró italok mellett farsangi fánkkal és legalább tucatnyi -féle süteménnyel kínálták a télűzőket, majd közösen bábot égettek, bízva abban, hogy már nem tér vissza a zimankós, hideg idő.