Kis elektromos szerkezeteket, közöttük egy két ledes, villogó áramkört is összeforraszthattak a leendő villamosmérnök hallgatók a MATE kaposvári campusán. Egy nyíltnap keretében lehetett kipróbálni a szerelést, amely a villamosmérnök szakra hívta fel a figyelmet. –Fogalmam nincs, mit is csinálok éppen – mondta Miklós Dávid, miközben az apró alkatrészek összeforrasztásával próbálkozott. A közgazdasági szakközépiskolából érkezett végzős fiú egy jó lehetőségként írta fel a képzést saját listájára. Farkas Ádám azonban tudatos érdeklődőként érkezett.–Akár ezen a szakon, Kaposváron is el tudom képzelni a jövőmet. Érdekel a villamosmérnöki pálya. Minden mellette szól: könnyedén lehet elhelyezkedni a végzettséggel, versenyképes a jövedelem, én pedig ráadásul Toponáron lakom, így kerékpáros-távolságban lenne az intézmény – tette hozzá a fiatalember, akinek kedvenc tantárgya a fizika.

–A villamosmérnökként végzett hallgatóink száz százaléka el tud helyezkedni végzés után, nincs munkanélküli közöttük – mondta Rácz Ervin, az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese, aki köszöntötte a nyílt napra érkező fiatalokat. Kaposvár valamennyi középiskolája képviseltette magát, és egy delegáció Tabról is érkezett. A kaposvári campuson 2021-ben indította el a már jól bevált villamosmérnök képzését az Óbudai Egyetem. Ugyanabban a tanévben, amikor a MATE gépészmérnök szakot is indított Kaposváron. Mindkét szak hallgatói igénybe vehetik a „Kaposvár számít rád!” ösztöndíj pályázatot, amelyhez a havi anyagi támogatás mellett egy laptopot is felkínál a somogyi megyeszékhelyen elhelyezkedni kívánó fiataloknak. Hangsúlyt fektettek a gyakorlóhelyekkel való kapcsolat kiépítésére is.

–A helyi piaci szereplőket felkerestük a duális képzés megteremtése érdekében. Ez még vonzóbbá teszi a műszaki képzést az érdeklődők irányába – tájékoztatott Vörös Péter, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese. –Reményeink szerint ennek a duális képzésnek a keretében megismerkedhetnek az első mérnökjelöltek a helyi piac szereplőivel – tette hozzá. A szakon egyelőre 30 férőhelyet biztosítanak a gyakorlatorientált képzésre.

Kérdezz felelekkel indult az ismertető

A leendő hallgatóknak Sándor Tamás villamosmérnök, az Óbudai Egyetem dékáni hivatalának vezetője mutatta be a képzést. Előadását műveltségi kérdésekkel kezdte, amelyek az Óbudai Egyetem korára és Kandó Kálmán találmányára vonatkoztak. Felhívta a figyelmet arra, hogy villamosmérnöknek lenni napjainkban kihívást jelent, hiszen olyan tevékenységet végez, amely láthatatlan, gyakran csak közvetett hatásaiból tud következtetni arra, hogy valamilyen villamos jelenséggel áll szemben. Kitért arra is, hogy a tanulmányok során érdekes műszaki eszközöket ismerhetnek meg a hallgatók, akiknek tanulmányai azonnal hasznosíthatók, és nem utolsó sorban versenyképes fizetésért dolgoznak.



Fotók: Muzslay Péter