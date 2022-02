Az algebra, a függvények és a geometria mellett a vektorok, a halmazok, a valószínűségszámítás, valamint a statisztika is szerepel Kriszbacher Péter könyvében. A témaköröket a könyvhöz tartozó videókban úgy magyarázza el a pedagógus, hogy az is megértse, aki még életében nem tanult matematikát.



A mintegy kétszáz oldalas gyűjteményben kizárólag feladatok vannak. A magyarázat része az interneten keresztül, az egyik videómegosztó oldalon érhető el. Ehhez a diáknak csak annyit kell tennie, hogy a feladatok mellett található QR-kódot beolvassa a telefonjával és máris elindul a magyarázó videó. A pedagógus hozzátette, a kiadvány és a módszertan nem tartalmaz „felesleges” részeket, ezért aki elsajátítja a könyv tartalmát, meg tudja írni ötösre a matematika érettségit. Az újfajta módszertan nemcsak a középiskolásoknak, hanem a felnőttoktatásban résztvevő tanulóknak és az általános iskolásoknak is segíthet.



– Ez a módszer a felzárkóztatásról szól és ahhoz szükséges, hogy a tanuló sikeres érettségi vizsgát tegyen – hangsúlyozta a pedagógus. – A könyv és a videó tömören, lényegre törően magyarázza el a feladatokat. Alkalmas arra, hogy tanár nélkül önállóan is el lehessen sajátítani a matematikát. A könyv nemcsak a középiskolás tananyagot tartalmazza, hanem az általános iskolait is. Még az alapműveleteket, az összeadást, kivonást, szorzást és osztást is beletettem, azért mert az évek során azt tapasztaltam, hogy sajnos sok gyereknek hiányosságai vannak az alapműveletek területén. A fiatalok sokszor úgy jönnek a középiskolába, hogy még a szorzótábla is gondot okoz nekik, ezért muszáj az alapoknál kezdeni – mondta Kriszbacher Péter.



Megteremtette a hatékony és könnyű tanulás lehetőségét



A pedagógus a digitális oktatás idején állt neki magyarázó videókat készíteni. Kriszbacher Péter a középiskolások mellett felnőtteket is oktat. Tapasztalatai szerint az idősebb tanulók jóval motiváltabbak, mint a fiatalok, ezért aktívabban vettek részt a tanórákon. – A digitális oktatás idején nem volt egyszerű kapcsolatot teremteni a diákokkal – mondta a pedagógus. – Volt olyan tanuló, akit nem tudtunk elérni, még a szüleikkel sem tudtuk felvenni a kapcsolatot. Sajnos, aki nem akar tanulni, őt nagyon nehéz motiválni, pedig azt érzem, hogy ezzel a módszerrel megteremtettem a hatékony és könnyű tanulás lehetőségét – hangsúlyozta. A pedagógus hozzátette, olyan tanórát is kitalált, ahol nemcsak a videón keresztül magyarázta el a feladatokat, hanem interaktív formában, hogy a diákok kérdezhessenek is. Azonban ezeknek az óráknak sem volt magas a látogatottsága. Kriszbacher Péter hozzátette, bízik abban, hogy a MATokos könyvvel és videóval sokakkal meg tudja szerettetni a matematikát és minél több iskolában alkalmazzák majd a módszerét. A könyv jelenleg az egyik könyvesboltban és a pedagógus webshopjában érhető el.





Fotó: Muzslay P.