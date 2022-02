A helyiek és a településre látogató horgászok között is kedvelt söröző a hetesi. A falu központjában lévő egységben a vendégek egytucatnyi sör közül választhatnak, de borral és különféle röviditalokkal is szolgálnak. A kocsma 1976 óta működik, a vendéglátóhelyen italozni és enni is lehet, a játékoskedvűek biliárdozhatnak, nyaranta a teraszon tekézhetnek. Hosszú István és Nagy József törzsvendégei a sörözőnek. István leggyakrabban a hét vége felé tér be a kocsmába, Józsefnél azonban szinte egyetlennap sem múlik el anélkül, hogy ne inna meg néhány pohár sört és egy-két kevertet. – Ez a törzshelyünk. Azért is járunk ide, hogy megbeszéljük, mi történt a faluban. Az évek alatt sokat változott a kocsma összetétele, de nagyon jó a társaság, elégedettek vagyunk a kiszolgálással, nekünk ez megfelel – mondta Nagy József. A hetesi sörözőt 1976 óta a tulajdonosa, Éhl Fülöp vezeti. A sokaknak csak Fülöp bácsiként emlegetett kocsmáros mindent megtesz azért, hogy egy igazán jó törzshely legyen az üzlete. Az évtizedek alatt nagyon sok történet született a kocsmában. Az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor a részeg tévészerelőhöz – aki összeesett, annyit ivott –, kihívták a háziorvost. A doktor megkérdezte a „beteget”, Ferikém, mi fáj? A szerelő a kérdésre válaszolva elkezdte énekelni Zorán Mi fáj, gyere, mesélj kezdetű örökzöldjét.





Törzshely a törzsvendégekért

A Törzshely nevű játékra eddig már félszáz somogyi vendéglátóhelyet neveztek be. Február 14-ig azonban még várjuk a jelentkezéseket, utána elindul a szavazás. A voksolásra február 28-a és március 25-e között van lehetőség internetes oldalunkon a sonline.hu-n. Fontos, hogy a szavazáshoz nevet és e-mail-címet is meg kell adni, és naponta egy vendéglátóhelyre csak egyszer lehet szavazni. A játékban nemcsak az üzleteket jutalmazzuk, hanem azokat is, akik szavaznak. Közöttük 100 ezer forintot sorsolunk ki. A vendéglátóhelyeket három kategóriában jutalmazzuk, egyenként egymillió forint értékű reklámcsomaggal lesz gazdagabb néhány Somogy megyei törzshely.



Fotó: Lang Róbert