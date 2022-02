Csanádi Ákost a természetvédelmi mérnöki pálya érdekli, végzős középiskolásként ezen a területen képzeli el a jövőjét.

– A természetvédelemről eddig nem sokat tanultunk a gimnáziumban, de azt tudom, hogy mennyire fontos téma ez az egész bolygónak – mondta a szekszárdi fiatalember. – Fenyegető veszély a klímaváltozás, óvni kell erdeinket, de engem leginkább a természetes vizek védelme foglalkoztat.

Fotók: Muzslay Péter

A lótenyésztés és lovassport szervező szak az idén is az egyik legnépszerűbb képzésnek bizonyulhat. A gödi Szoboszlai Jázmin nyolcéves kora óta a lovak közelében van, saját bevallása szerint ez már „függőséget okozott nála”, ezért döntött, hogy a továbbtanulásban is erre fókuszál. Édesapjával érkezett a bemutatóra, és mellettük egy másik apa is izgult a lányáért, akit Sopronból kísért el a kaposvári campusra. Kiss Sándor azt reméli, hogy színvonalas oktatás után könnyen munkalehetőséget talál majd gyermeke.

Gombos Péter, általános campus főigazgató-helyettes online jelentkezett be, és hirdetett eredményt a Máté a MATE-n című egyetem- és campus történeti játékon, amelyre 200-an neveztek be, még a határon túlról is voltak próbálkozók. Az egyik győztes a kaposvári Visser Laura lett, a Munkácsy gimnázium 11. osztályos tanulója, aki még nem döntötte el, hogy a pedagógiai vagy a gazdaságtudományi karra adja be a jelentkezését. A legvonzóbb talán az számára, hogy felnőttként egy bankban vagy pénzügyesként dolgozzon.

2021-ben összesen 3543 jelentkezés érkezett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kaposvári campusára, szemben azzal, hogy 2020-ban csupán 2621-en akartak itt továbbtanulni. Ez 35 százalékos emelkedést jelentett. A tendencia minden bizonnyal az idén is folytatódik.

– Összesen hét képzési területen 36 szakot hirdettünk, és rendkívül színes a paletta: az agrár és gazdaságtudomány mellett indítottunk műszaki és művészeti képzéseket – értékelte Áprily Szilvia, oktatási campus -főigazgató-helyettese. – A nyílt napra leginkább a bizonytalanok jöttek el, de többen voltak olyanok is, akik nem az idén fognak érettségizni. Sokan pályaorientációs céllal ismerkednek a campussal, és bízom abban, hogy mindenkinek tudtunk érdekes és új információkkal szolgálni, megkönnyítve az eligazodást a felvételi eljárás útvesztőjében.