A szervezet már 406 áruházból és 132 élelmiszer-forgalmazótól gyűjti össze az élelmiszer-feleslegeket. 2021-ben 250 ezer rászorulónak tudtak segíteni, és ezzel az élelmiszer-pazarlás okozta környezetterhelés visszaszorításában is jelentős szerepet vállaltak. A valamilyen okból már nem forgalomba hozható, de még biztonsággal fogyasztható termékeket az élelmiszerbank rászoruló emberekhez, családokhoz juttatja el.

– Az adományainkból részesülők száma Somogyban tavaly 5848 volt, és 225 ezer kiló élelmiszert osztottunk ki a megyében – ismertette kérésünkre Nagygyörgy András, aki a külső kapcsolatokért felelős az egyesületnél. – Az adományozott termékek legnagyobb részét tavaly a pékáruk és a zöldségek, gyümölcsök tették ki. Nőtt ugyanakkor a megmentett húsáruk és tejtermékek aránya.

A kaposvári hajléktalanszállón 100–130 emberről kell gondoskodni, ebben nagy segítséget jelent az élelmiszerbank napi hozzájárulása más adományokkal együtt. – A pék­áruból jut reggelire, ebédre, sőt vacsorára hétvégén is – mondta Nagy Bernadett Beáta, a Nyitott Kapu Hajléktalangondozási Központ vezetője. – Kapunk zöldséget és gyümölcsöt, ami a téli időszakban különösen fontos a vitaminpótláshoz. Az adományból jut azoknak is, akik albérletben élnek ugyan, de kevés a jövedelmük. Magán­adományozók is sokat segítenek, tartós élelmiszereket, konzerveket, tésztaféléket és édességet ajánlanak fel, ez megkönnyíti a hétköznapjainkat.

Fotó: Lang R.

Az élelmiszerbank 2021-ben 8 millió kilogramm élelmiszert mentett meg, ami naponta több mint 21 ezer kilónak felel meg. A legtöbb élelmiszert a kiskereskedelmi láncokból gyűjtötték össze. 2021-ben már 500 helyi civil szervezet, egyházi vagy önkormányzati fenntartású intézmény vett részt az osztásokban. A közreműködésükkel gyermekotthonok lakóihoz, egyedül maradt idős emberekhez, nagycsaládosokhoz, családok átmeneti otthonában vagy fogyatékkal élőkhöz, tanodák növendékeihez, hajléktalanokhoz, valamint hátrányos helyzetű települések lakóihoz jutottak el a mentett élelmiszerek.

Február 15-étől új rendszer érvényes az élelmiszergyűjtésre. Az élelmiszer-kereskedő multik, amennyiben évi legalább 100 milliárd forintos nettó árbevételre tettek szert, kötelesek a 48 óránál hosszabb minőségmegőrzési időtartammal forgalomba hozott élelmiszert a minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. részére felajánlani. A rendszer azonban még nem indult el, a jelenlegi tervek szerint június elsejétől kell így működniük azoknak az áruházláncoknak, akikre vonatkozik a törvény, tudtuk meg Nagygyörgy Andrástól.

Új modell

Az élelmiszer-feleslegek karitatív célú átvétele mellett a már nem kiosztható, visszamaradó veszteség biogáz-erőművekben való hasznosításának folyamatát dolgozták ki egy új nemzetközi projektben, amelynek tagja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is. Ezzel megnyílhat az út a vendéglátásból származó élelmiszer-feleslegek hasznosítására is. A 2022 elején záruló projektet a Perugiai Egyetem biogáz-tudományi központja irányítja, és olasz, dán illetve magyar konzorciumi tagok vettek részt benne. A projekt segítségével a Magyar Élelmiszerbank Egyesület el tudja indítani Magyarországon is a szállodákban, éttermekben, közétkeztetésben és rendezvények során megmaradó, még fogyasztható ételek feldolgozását, a nélkülözőknek történő eljuttatását is.

Fotó: Lang Róbert