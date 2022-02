Felde Rebeka a kaposvári közönség számára a Somogy Táncegyüttesből néptáncosként, a Juhos és a Somogy Zenekarokból pedig énekesként ismert. Emellett a fiatal anyuka az egészséges életmód híveként ZONA, TRX, és intervall edzőként tevékenykedik saját edzőtermében, a megyeszékhelyen.

A kis Zsiga, a babakocsiban vidáman nézelődött, édesanyja a babakocsit is bemutatta, amelyet a nagy csomagtere miatt választott, mondván jó szolgálatot tesz egy piacjárat során. Oda pedig gyakran járnak kettesben, szinte minden pénteken. Először a kovászolt kenyerek standjánál lassítottunk.

–Kovászos kenyeret veszek, mert egészségesebb. Kevesen emésztik jól a sütőport és az élesztőt, ezért diszkomfort érzésük alakul ki. A kovászos kenyér a fermentáció hatására a liszt gluténtartalmát is csökkenti, így a gluténérzékenyek toleránsabban reagálnak a kovászos kenyerek befogadására – magyarázta Felde Rebeka, miközben kiválasztott egy szépen formált veknit.

– Örülök, hogy van egy ilyen hely, ahol saját üvegbe borsóféléket, babféléket, diót, és mákot lehet kapni. A mák a legfontosabb. Sajnos sokan csak a mákos tésztát ismerik, de egyebek mellett kásákba is keverhető és lisztmentes süteményekbe is felhasználható. Nagyon jó hatással van az emésztőrendszerre, és kiemelkedő vasforrás – mondta Rebeka, miközben a magvakat és szárított gyümölcsöket árusító standnál vásárolt.

– Téli időszakban a fermentált zöldségek fogyasztása kiemelten javasolt. Az ecetes savanyúságoknak kevésbé van jótékony hatásuk a szervezetre, ám egy adag savanyú káposzta jótékonyan hat a bélflórára, és még C-vitaminnal is feltölt. A nagymamám szokott fermentálni, a piacon kevésbé találtam még ezzel az eljárással készült savanyúságot, pedig ezt kellene fogyasztanunk, mert a paradicsom, a paprika, az eper, – amelyeknek most nincs szezonjuk, – nem tartalmaznak annyi értékes tápanyagot, mint a hosszan eltartható élelmiszerek. Ilyen a cékla, a burgonya, vagy a sárgarépa – mondta, miközben megálltunk a leveszöldég szokásos beszerző helyén.

– Mindig a kistermelőktől veszem a sárgarépát. A nagymamám arra tanított, hogy olyat vegyek, ami girbe-gurba, mert az biztosan bio. Húsleves készül majd belőle. Februárban ez a legjobb alternatíva, vagyis a jó húsokból főtt levesek, amelyeket gumós zöldséggel, brokkolival, karfiollal lehet variálni. Bármi olyannal, ami a pincében eláll. A tök is nagyon egészséges – sorolta a télen fontos zöldségeket, majd megállt a sajtos standnál.

Színesen csábított bennünket egy aszalt gyümölcsökkel megrakott asztal, ám Rebeka felhívta rá a figyelmet, hogy aki bikiniformát szeretne, csak mértékkel fogyasszon ilyesmit. – Attól hogy az aszalás során összeesik a gyümölcs, a cukortartalma megmarad, ráadásul ha meg is cukrozzák, magasabb lesz a fruktóz tartalma. Mivel kicsi, hajlamosak vagyunk többet is fogyasztani belőle, ami a cukortartalomnak köszönhetően veszélyes – mutatott végig az ínycsiklandozó finomságokon, közben az új csarnok felé vettük az irányt, hogy a húsos pultot is felkeressük.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– Itt szoktam venni a húst. Ez igazi, háztáji csirke. Fontosnak tartom, hogy amikor levest főzünk, mi fő bele. A hús szempontjából meghatározó, hogy a nagyüzemben nevelt csirke zsírösszetétele teljesen más, mint a háztáji. A titok az omega 3 és az omega 6 zsírsavak egyensúlyában rejlik, amelynek felborulása akár daganatos betegségekhez is vezethet. A háztáji húsokban jó az egyensúly. Ha mindenből mértékkel fogyasztunk, az elhízás veszélye nem fenyeget, sőt, el kell, hogy oszlassam azt a tévhitet, hogy a gyümölcsöktől leszünk vékonyak. Ez nem így van. Sokkal több gyümölcsöt fogyasztunk, mint amennyire szükségünk lenne – mondta búcsúzóul Felde Rebeka, aki szerint minőségileg kell megválogatnunk az ételeinket, és tudnunk kell, hogy naponta mennyi kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, s abból mennyit dolgozunk le. Az egészséges egyensúlyra kell törekedni persze az is fontos, ha hetente rendszeresen mozgunk.

Manapság már kevesen vetnek

Bár az időjárás már elég tavasziasra fordult, és a vetőmagokból is bőven van választék a kaposvári piacon, egyelőre a vásárlóknak nincs nagy vetési kedvük. – Tavaly ilyenkor már többen mozgolódtak, talán most sokan betegek. Egyelőre nem jönnek. Minden multi tele van vetőmaggal, elképzelhető, hogy ott vásárolnak, bár ott nem segít senki a megfelelőt kiválasztani. Dughagymát is mindenhol árulnak, ezért az sem fogy, pedig azt már lehetne a földbe rakni – mutatott végig a választékon Csongrádi Zoltánné, aki virágot is árul a vetőmagok mellett a Kaposvári Nagypiacon. –Inkább virágot vásárolnak az emberek, mert vágynak valami színesre, ami a lelküknek vidámságot hoz – tette hozzá.