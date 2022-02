– A Szigetvári Művésztelepen készült alkotásokból már harmadik éve a baranyai kisváros által üzemeltetett Sóház Galériában rendezünk kiállítást az esemény végén – mondta el lapunknak Halmos Klára, a Kapos Art titkára, – amely tavaly a város nagy sikerű rendezvényével, a Zrínyi napokkal egyidőben zajlott. A megnyitón részt vett a török küldöttség is, akik megtekintve a kiállítást egy meghívást is tolmácsoltak az egyesület felé.

Halmos Klára azt mondta, most egy olyan tárlattal készülnek a fővárosba, amely az utóbbi három év művésztelepi munkájába enged betekintést. Az Andrássy úton megtekinthető kiállítás záróeseményét március 18-án tartják. Megtudtuk továbbá azt is, hogy az egyesület már elkezdte a háromévenként megrendezésre kerülő groteszk pályázat előkészületi munkáit is, amely az idén várhatóan szintén Budapesten, a Műcsarnokban debütál júliusban. – Kaposvárnak 1991 óta kiemelt rendezvénye volt a Groteszk tárlat – tette hozzá a titkár. – Ezeken folyamatosan részt vettek a szakma olyan elismert képző- és iparművészei, akik mindig fontosnak tartották egy téma kapcsán megfogalmazni gondolataikat. – Úgy érezzük, hogy idén a járványhelyzet miatt a mondanivaló méginkább hangsúlyos lesz. Pár éve a Rippl-Rónai Fesztivál köré szerveződött a tárlat megnyitója és a Vaszary Képtár adott helyet a nagyszabású kiállításnak. Az idei évben viszont a város kulturális intézményeinek átszervezése okán erre nem kerülhet sor – mondta el Halmos Klára.

A gondviselés az idén közbeszólt

– Talán a gondviselésnek köszönhetően idén felkeresett bennünket Szegő György, aki korábban a kaposvári színház látványtervezőjeként dolgozott, ma a Műcsarnok művészeti igazgatója – mondta Halmos Klára. – Lehetőséget kínált az egyesületnek arra, hogy a főváros impozáns kiállítóhelyen rendezze meg a nagyszabású tárlatot. – Annál nagyobb jutalmat, mint hogy a Hősök terén álló, a kortárs képzőművészet nagy multú intézményében állítsunk ki, nem is kaphatott volna az egyesület a harminc év munkájáért, amit a Groteszk tárlatok szervezése, lebonyolítása és a gyűjtemény kezelése kapcsán végeztünk – tette hozzá a Kapos Art Egyesület titkára.

Fotó: Lang Róbert