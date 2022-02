A számos hazai és nemzetközi díjjal elismert alkotó hazánk egyik legismertebb köztéri szobrásza volt. Legtöbb műve Siófokon látható. A Balaton nyári fővárosába látogatók nem véletlenül jegyzik meg: Siófok olyan, mintha egy élő kiállítótér lenne, hiszen lépten-nyomon találkozhatunk Varga Imre szobraival.



A világhírű szobrászművésznek grafikák, festmények is őrzik keze nyomát, de készített kisplasztikákat, portréemlékműveket, érmeket és síremlékeket is. Életművében Prométheusz, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, István király és további ismert szentek sora jól megfér Rákóczival, Széchenyivel, Károlyi Mihállyal, Bartókkal, Kodállyal, Radnótival, Vörösmartyval vagy éppen Leninnel, kinek alakja egy ideig egy szoborcsoport részeként Kaposváron is látható volt.



Megtudtuk: a Koller Galéria Minerva termében rendezett, értékesítéssel egybekötött kamaratárlaton Varga Imre válogatott munkáit mutatják be; ritkán látható rajzokat bibliai jelenetekről, de megjelenik a görög mitológia hőse, Odüsszeusz is csábító szirének társaságában, vagy a görög világ hírhedt varázslónője, Kirké is. A vallási és mitológiai témájú grafikák és kisplasztikák mellett helyet kapott Varga Imre egyetlen olyan alkotása is, ahol önarcképként saját magát festette le a mester a vatikáni magyarok kápolnájában lévő, II. János Pál pápa által megáldott Szent István király szobrával, amelyet félkész állapotában Kádár János is megtekintett feleségével a művész műtermében. A Lékai bíboros által megrendelt alkotás láttán megjegyezte a pártfőtitkár: „Nézze, tulajdonképpen magának igaza van, mert egy kóbor nép vezére így kellett, hogy kinézzen. Tudja, elmúlik minden, a bíboros is, még tán maga is, de István király ott marad a Vatikánban.”



Örök álom



Az 1980–1990 közötti időszakban független ország­gyűlési képviselőként is tevékenykedő szobrászművész, aki a II. világháborúban repülőtisztként szolgált, s aki azt vallotta: élete során nem politikai bálványokat készített, hanem megpróbálta az igazat elmondani, siófoki földben alussza örök álmát.