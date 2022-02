Reinenbach Attila, becenevén Rini, a Kaposvári Autósport Egyesület színeiben indult a hétvégén egy jótékonysági szlalom versenyen.

A futam egy szinkronpályán zajlott, ahol egymás mellett indítanak két autót, a pályát kanyarokkal és akadályok kikerülésével nehezítik meg. Az a versenyző nyer, amelyik előbb végig ér rajt. Természetesen külön taps és ujjongás jár azért, ha mindezt nem unalmasan, hanem a közönség szórakoztatására, szinte minden kanyarban keresztbe autózva teszik ezt meg.

Ilyen autós rendezvénynek adott helyet a Veszprémi Aréna.

Egyedüli kaposvári indulóként ment Reinenbach Attila, aki azon túl, hogy egy nemes ügy mellé állt, úgy gondolta remek felkészülési lehetőség is. Főleg, hogy autója egy hosszadalmas szerviz után a napokban lett kész.



Reinenbach Attila azt is elárulta, hogy még nem tökéletes az autója, rengeteg finomhangolás van vissza, amit március 5-ig reményei szerint tökéletesíteni fog. Ugyanis az autója állapotától függ, hogy tud-e indulni a pécsi Sopia-NET Szlalom versenyen.

Ezután a szemfülesek Kaposváron találkozhatnak vele, egy edzés és teszt keretein belül. Március 14-én, ha nem a versenyautójával, akkor egy széria BMW e30-cal indul, és gumit füstölve tervez végig száguldani a pályán.

Attila tervei közé tartozik, hogy szeretne minél több szlalom és mini rally versenyeken részt venni az idény során.



Szorítsunk neki is, és a többi egyesületi tagnak is, hogy eredményes és sikerekben gazdag szezonjuk legyen.