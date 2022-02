A legnagyobb nyüzsgés a zöldségeket és gyümölcsöket kínáló standoknál volt. Viszonylag elfogadható áron válogathattunk déli gyümölcsök közül, amelyek télvíz idején igazán jó vitaminforrások. A narancs és a mandarin mellett méretes ananászok is meredeztek a standokon. De lédús piros almát is találhattunk a sorok között válogatva. Sőt még szőlőt és epret is felfedeztünk az árusoknál, igaz ezek még a görög napon érlelődtek és nem a magyar tavaszt hirdették. Nem úgy az egyre több őstermelőnél megjelenő tulipánok, jácintok és hajladozó barkák, amelyek a kikelet reményével kecsegtették a hűvös időben beszerző körúton lévő vásárlót.