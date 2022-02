Schulcz Andrea, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNP) ökoturisztikai referense érdeklődésünkre elmondta, eddig jónak mondható az ellési időszak, az elmúlt évben is hasonló számban születtek fekete bárányok. A nyájat mintegy háromszáz birka és bárány alkotja.

Az újszülött állatok jelenleg a téli szálláshelyen nevelkednek. Egy részüket értékesítik majd a következő hónapokban, a többséget pedig tavasszal, miután megnyírták őket, kiengedik a barcsi ősborókásba, ahol a száraz homoki gyepet gondozzák addig, amíg beköszönt a hideg téli időjárás.

A birkák nélkülözhetetlenek az ősborókásban, szükség van a „munkájukra”, hogy a terület megmaradjon. Amellett, hogy megeszik az invazív növényeket, trágyázzák is az ősborókást. Ezáltal nagyon sok rovarnak biztosítják az életfeltételeket, és különféle madarak is megjelennek a száraz területen. Búbos banka, lappantyú is megtalálható a többhektáros legelőn, de Somogy megye legjelentősebb erdeipacsirta-állománya is az ősborókásban él.

Fotó: Kovács Tibor

Schulcz Andrea érdeklődésünkre kiemelte, néhányan „fűnyírónak” vásárolják meg a birkát, mert szinte mindent lelegel, ami az útjába kerül. – Horvátországból is többen keresik a birkát – mondta a DDNP ökoturisztikai referense. – Nagy kuriózumnak számít a szomszédos országban azért is, mert az állatot egészben, nyárson sütik meg.

Marhák is vannak

Évekkel ezelőtt nagyobb volt a kereslet a birka gyapja iránt – mondta Schulcz Andrea. – Sajnos egyre kevesebben foglalkoznak ezzel a mesterséggel.

A fekete színű racka juhokkal húsz évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni Drávaszentesen, akkoriban még csak tíz állat alkotta a nyájat. A drávaszentesi központban szürke marhákat is gondoznak. Most csak valamivel több mint 20 borjú született, de várhatóan hetvennel gyarapszik az állomány.

Fotók: Kovács Tibor