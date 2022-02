Befejeződött a polgármesteri hivatal korszerűsítése – számolt be erről Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője. Továbbá felújították a katolikus templomot és folyamatban van egy traktor beszerzése is. Szeretnének vásárolni egy falubuszt is, valamint pályáznak energetikai fejlesztésekre is.