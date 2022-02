Az online térbe „költözött” át több tanulmányi verseny is. A Fodor József Országos Biológia Versenyt, valamint a Kontra József Országos Kémia Versenyt is digitálisan szervezte meg az idén a Somogyi Műszaki, Természettudományi és Közgazdasági Szakemberek (SOMTESZ) Egyesülete. Borbély Csaba, a szervezet elnöke elmondta, a koronavírus-járvány miatt döntöttek úgy, hogy digitális formában rendezik meg a versenyeket. Ehhez azonban először ki kellett dolgozni egy informatikai programot, hogy a fordulókat le tudják bonyolítani.

Borbély Csaba kiemelte, olyan településekről is jelentkeznek a versenyekre, ahonnan korábban nem, sőt még a határon túlról is vannak diákversenyzők. – Fenntarthatóság szempontjából egy környezetbarát versengési formát találtunk ki – mondta a SOMTESZ elnöke. – A pandémia előtti években egy versenyre körülbelül tízezer oldalnyi lapot kellett kinyomtatni, most semennyit. A diákoknak nem kell utazni és sokkal többen kapcsolódhatnak be a fordulókba.

Borbély Csaba kiemelte, korábban évek kellett ahhoz, hogy minél ismertebb legyen egy verseny, a digitalizációnak köszönhetően azonban a kémiaversenyre 335-en neveztek. A részt vevő tanulók nyolcadik osztályosok, illetve középiskolások.