A játékban való részvételhez nincs más dolga olvasóinknak, mint március elsejétől naponta ellátogatni a sonline.hu oldalra, megkeresni a címoldalon a nyerő cikket, és megválaszolni a cikkben matricával jelölt napi kérdéseket.

A játék során a napi jó válaszok után 1 pontot kap a játékos, és ez így megy tovább 34 napon keresztül. Aki az adott héten már 1 pontot szerzett, az részt vesz a heti nyeremények sorsolásán, ami megyénként százezer forint öt héten keresztül. Érdemes minden nap velünk játszania, hogy biztosan részt vegyen a főnyeremény sorsolásán, hiszen erre azok a játékosok jogosultak, akik a játék ideje alatt legalább 20 pontot szereztek. A fődíj a játék végén megyénként, így Somogyban is nettó egymillió forint.

Amennyiben Ön kéri tőlünk a regisztráció során, mi mindennap e-mailben emlékeztetjük, hogy érdemes ma is velünk játszania.

A játékunk ugyan március 1-jén 10 órakor indul, de megéri regisztrálnia már most, hogy semmiképpen ne maradjon le a játékról, és értesítést kaphasson az indulásról.

A regisztrációhoz keresse a nyeremenyjatek.sonline.hu oldalunkat február 15. és 28. között! MW



Elkezdődött a regisztráció a nyereményjátékunkra!