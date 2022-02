A dolog persze megoldódott! Került 36 neves szakember, s ment a dolog, mint a karikacsapás. Porrog pedig megmutatta, hogy a kis falvak is képesek nagyot alkotni. A Dél-somogyi település civil szervezetei a Pálinka-vidék Egyesület, a Hétszergörbe Gazdakör és a községi önkormányzat Madarász Zoltán polgármester irányításával 10. alkalommal rendeztek pálinkaversenyt. Az évek során országossá, sőt nemzetközivé bővülő mustrára az idén bizony rekord számú minta érkezett.



- A Csurgói Történelmi Parkban találtunk alkalmas helyet – mondta Gyenesei István versenyigazgató. – Büszkék vagyunk, hiszen ez az esemény, Magyarország második legnagyobb pálinkaversenyévé nőtte ki magát. Az eredetileg egy naposra tervezett bírálatot két napra kellett módosítani. Így is komoly kihívást jelentett a 25 tagú rendező gárdának, a bírálók gyors és hibamentes kiszolgálása. Az ország különböző részéből érkezett neves szakemberek egyértelmű elismerését vívta ki a Porrogi Pálinkaverseny.

Kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők által benevezett párlatok nagyobb része érmes minősítést érdemelt ki. Közülük is kiemelkedett az a 236 tétel, amelyeknek arany minősítést ítélt a zsűri. Szinte minden ismert gyümölcsből készült párlatot felvonultattak a versenyen. A legnagyobb tételszám a szőlő és törkölypálinkák kategóriában volt. De jó néhány ritkasággal is szembetalálták magukat az ítészek. Valószínűleg kevesen kóstoltak még vadnaspolyából, goji bogyóból, vagy mahóniából készített párlatot. Itt ezekkel is lehetett találkozni.

Gyenesei István azt is hozzátette: büszke arra, hogy Somogy újra megmutathatta erejét és tehetségét. Az ország legjobb bírálóit hívta meg, hogy ezzel is emeljék a verseny rangját. Különös örömöt jelentett számára, hogy évről-évre érzékelhető módon javul a pálinkák minősége. Ezt mutatja többek között, hogy a versenytételeknek mindössze alig 30 százaléka nem ért el érmes minősítést.

A verseny abszolút győztese egy magánfőző kajszibarack pálinkája lett. Hogy kié? Az csak az április 30-i eredményhirdetésen lesz nyilvános, mint ahogy a többi díjazott is ott tudja meg, milyen eredményeket értek el büszkeségeik.

Madarász Zoltán főszervező kérdésünkre válaszolva az összefogás erejéről beszélt. Szükségük volt a többéves tapasztalatra, hogy sikeresen megbirkózzanak ezzel a nem várt hatalmas tételszámmal. Nem beszélve, hogy a pálinkaverseny mellett 131 mintaszámból álló hagyományos borversenyt is lebonyolítottak. A település polgármestere köszönetet mondott minden közreműködőnek a fegyelmezett munkájáért, és bejelentette, hogy a jövő évben megrendezik a 11. Porrogi Pálinkaversenyt. Remélhetőleg akkor már nem a vírus szorongatásában.