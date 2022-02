Kettős fronthatás nehezíti az arra érzékenyek mindennapjait. Napok óta váltják egymást a frontok, s a februári enyhe időjárás hatására a pollenkoncentráció is megemelkedett. – Az enyhe időjárás miatt migrénes fejfájásra, ízületi fájdalmakra panaszkodtak betegeim – mondta Veress Zsolt, balatonfenyvesi háziorvos. Hozzátette: a frontokat leginkább a szív- és érrendszeri betegek érzik meg, ilyenkor többször fordul elő stroke is.

– A vérnyomásgyógyszerek bevételére most különösen oda kell figyelni, s a réteges öltözködésre is. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk a megfelelő vitamin-utánpótlásra – emelte ki a háziorvos.



Tóth István növényvédelmi szakmérnöktől megtudtuk, hogy az éger virágporának koncentrációja magas, helyenként eléri a nagyon magas szintet is. A mogyoró, valamint a ciprus és tiszafafélék pollenkoncentrációja ugyanakkor közepes. Az időjárás az áprilist idézi, 15 foknál duzzadnak a rügyek. Az allergiásoknak érdemes már most gyógyszert szedni és orr­sprét használni. A fűtési szezonban gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Egyes számítások szerint a magyarok harmada szenved pollenallergiában. A statisztikák szerint tíz év alatt megduplázódott az allergiások száma, bár sokan nem fordulnak orvoshoz a kellemetlen tünetek ellenére sem. G. L.