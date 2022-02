Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke, az ellenzék siófoki képviselőjelöltje hazudott, amikor az Alfahír.hu-nak azt állította: „Nemcsak én, de a Ságváriak is felháborodtak, hogy a polgármester, vagy a fideszes önkormányzati képviselők utasítására a közmunkások helyezik el Ságváron a Fidesz jelöltjének a választási plakátjait”.

Az Alfahír.hu hitt Potocskánénak és nem ellenőrizte az általa elmondottakat. A lap annak ellenére sem fogott legalább gyanút, hogy pontosan tudja: Potocskáné politikai élet-halálharcot vív a képviselőségért, - lapértesülések szerint neve nem szerepel a nyilvánosságra került jobbikos országos listán - s az utóbbi időben gyanúsan sok, hazugságokat tartalmazó, lejáratónak szánt cikk jelent meg fideszes ellenfeléről. Kecskés Gábor ságvári polgármestert a cikkben ugyan néven nevezik, de "elfelejtették" megkérdezni. Mert ha ezt megteszik, akkor kiderült volna, hogy a fotókkal is illusztrált hír nem úgy igaz, ahogy közreadták. A megjelent cikk állításait ugyanis maga Kecskés Gábor, a település polgármestere cáfolta. Ő azt állítja: az egész "műsorból" pusztán annyi a helytálló, hogy az ő saját tulajdonában lévő autójában voltak választási plakátok. S miért ne lehetnének? – kérdezte. – A plakátokat Potocskáné állításával szemben nem a közmunkások rakták ki, ez a kívülállók szándékos félrevezetése, rosszindulatú feltételezés – mondta. – Két, az önkormányzat alkalmazásában álló férfi volt az, akik ezt a munkát végezték, ők azonban aznapra szabadságot vettek ki. Ők rakták ki a plakátokat villanyoszlopokra az utcákon, és ehhez használták a kistraktort, amit a polgármester kibérelt az önkormányzattól egy órára. A költségeket a településvezető állja. Mindezt azért tették, hogy elejét vegyék a csúsztatásoknak, szándékos hazudozásoknak, hiszen a választókerületben az utóbbi hetekben "valakik" Witzmann Mihály országgyűlési képviselő alaptalan, ám erőteljes lejáratásába kezdtek.

Kecskés Gábor szerint alaptalan mindenféle rosszindulatú sugalmazás is. – Semmilyen nyomás nem volt senkin ebben az ügyben, mindenki önként cselekedett – erősítette meg Kecskés Gábor. – Felajánlottuk, hogy önként segítünk az országgyűlési képviselőnknek, mert eddig akármivel fordultunk hozzá, ő is mindig, mindenben segített a településnek. Sok ötletét. javaslatát hasznosíthattuk, bármilyen pályázatról is volt szó, számíthattunk a támogatására. Így mi is - mint a választókerület számos települése - minden segítséget megadunk Witzmann Mihálynak. Nem vagyok a Fidesz tagja, sőt semmilyen pártnak nem vagyok a tagja, de azt a pártot támogatom, amelyik a település fejlődését segíti, és az ott élők életszínvonalát emeli az önzetlen munkájával - hangsúlyozta Kecskés Gábor. A polgármester elvárja, hogy kampány ide, kampány oda, a tisztességes tájékoztatás jegyében igazítsák helyre az érintettek a valóságnak nem megfelelő állításaikat.