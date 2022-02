– Megyénkben 125 településen 85 egyesület működik, amelynek 2602 tagja van – mondta Poór Gyula. – Szerintem a somogyi polgárőrök erős, összetartó közösséget alkotnak, olyanok, mint egy nagy család. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy az elmúlt öt évben egy hatékony, mobil, a feladatokra gyorsan reagáló megyei szövetséget hoztunk létre. S azt is lényegesnek tartom, hogy a rendőrség, illetve az állami pályázatok segítségével számos fejlesztést megvalósítottunk. A somogyi egyesületek 2020-ban és 2021-ben 75 millió forintot fordítottak fejlesztésre. Ilyen rövid idő alatt ennyi pénzt eddig soha nem sikerült műszaki megújulásra fordítani – emelte ki a régi-új elnök.

Az 53 éves Poór Gyula 2008-tól tagja a kőröshegyi polgárőr-egyesületnek, s először 2017-ben választották a megyei szövetség elnökévé. A vezető megbízatása 2027-ig szól. Kiemelte: Somogyban több mint harminc éve működnek polgárőr-egyesületek. Eleinte kezdetleges volt a felszerelésük, ám az elmúlt időszakban számos fontos változást történt. A technikai fejlesztéssel kapcsolatban szakmai, szervezeti változások is bekövetkeztek. A polgárőrök 2012 óta közfeladatot ellátó személynek minősülnek, s az Országos Polgárőr Szövetség évről évre folyamatosan számíthat az állami forrásra, az idén 1 milliárd 250 millió forint a támogatásuk.

– A somogyi polgárőrök a koronavírus-járvány alatt is helytálltak – hangsúlyozta Poór Gyula. – Az egyesületek tagjai tavaly 245 ezer órát töltöttek szolgálatban. A második ciklusát kezdő elnök elmondta, hogy a gépkocsivásárláson kívül az egyik egyesületük irodaépületet szeretne vásárolni, egy másik egység drónt, illetve defibrillátort szeretne beszerezni az idén.



A fiatalokat nehéz kizökkenteni a virtuális világból



– Szeretnénk, ha minél több ifjú polgárőr jelentkezne Somogyban – emelte ki Poór Gyula. Ez azonban nem könnyű feladat, a fiatalokat nehéz kimozdítani a virtuális térből. Általában évente 35–45 tizenéves csatlakozik a helyi egyesületekhez, s az utóbbi időszak tapasztalata szerint nagyjából 90 százalékuk felnőttként is polgárőr marad. A közösségi munka során számos tapasztalatot szereznek, emberi kapcsolatokat alakíthatnak ki. Most is folyamatos a felvétel, a polgárőr-egyesületek várják a fiatalokat.

A balatonföldvári tisztújító közgyűlésen két elismerést is átadtak. Bende Ottó, a balatonmáriafürdő-balatonkeresztúri polgárőr-egyesület elnöke és Herman Viktória, az andocsi polgárőr-egyesület tagja a polgárőrérdemrend arany fokozatát kapta. Molnár Gábor dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány is részt vett a rendezvényen.





Fotó: Polgárőrség