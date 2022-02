Az egyik belvárosi óra- és ékszerszalonban a karika- és a jegygyűrűket keresték a legtöbben. Biró Éva, az üzlet egyik eladója szerint egyre felkapottabb ünnep a Valentin-nap, s sok férfi gondolja úgy, hogy erre az időpontra időzíti a lánykérést. A leggyakrabban a fiatal és a középkorosztály válogat az arany és az ezüst ékszerek között, de olykor az idősebb férfiak is betérnek, hogy feleségüket meglepjék valamilyen aprósággal.

– A szív alakú medál és az apró fülbevaló is nagyon népszerű, de a gyémántköves gyűrű is kedvelt ajándék – mondta az eladó. Az üzletben kedvezménnyel is készültek Valentin napjára. Húsz százalékot engedtek bizonyos arany és ezüst ékszerek árából.

Az éttermekben is ügyeltek arra, hogy valami különlegességgel lepjek meg, elsősorban a szerelmeseket. Gergely Ica, a Kapos Hotel és Étterem marketingvezetője érdeklődésünkre elmondta, náluk már az elmúlt hétvége is a Valentin-napról szólt az étteremben. A cseresznyekrémlevest édes morzsás panna cottával tálalták, a főételeknél pedig figyeltek arra, hogy a hölgyek és a férfiak is megtalálják a legmegfelelőbb finomságot. Citrusos koktélrákos kevert saláta fogasfilével, csirkemell mézes gyömbéres céklapürével és mogyoró burgonyával, valamint szuvid sertésszűz zöldborsó pürével és sajtos burgonya gratinnal is szerepelt az étlapon. Desszertnek egy francia tányérsüteményt, az eper mousse-t kínálták. Gergely Ica hozzátette, nagyon sok szerelmespár a hétvégére időzítette az ünneplést, a legtöbben azonban hétfőre foglaltak asztalt.

Valentin napján a szálas és a cserepes virág is kedvelt ajándék. Az egyik belvárosi üzletben a kézzel készített édességboxból is sokat adtak el. Nyitrai Krisztina, az üzlet tulajdonosa elmondta, a selyemvirággal tűzdelt dobozt a hölgyeknek csokoládéval, a férfiaknak kis üveges alkohollal díszítették. Nyitrai Krisztina hozzátette, az elmúlt évhez képest jóval többen fordultak meg a boltjában, sokan azonban jól meggondolták, hogy egy szál rózsáért kiadjanak-e a 950 forintot.

Horváth Richárd (Zalaegerszeg): A párommal nagyon szeretjük ezt a napot és minden évben megünnepeljük. Azt gondolom, hogy ez egy pluszmotivációt ad a kapcsolatunknak. Már az elmúlt hétvégén is ünnepeltünk, elmentünk Pécsre kirándulni. Valentin napján egy csokor tulipánnal leptem meg a páromat, én pedig bambuszból készült ajándékokat kaptam tőle.

Vajdáné Bálint Klaudia (Kaposfüred): Nem tartom olyan nagy ünnepnek február 14-ét. Mi már nyolc éve vagyunk együtt a férjemmel, de Valentin napján nem szoktunk túlzásba esni. Ezen a napon aprósággal fejezzük ki egymás felé az érzéseinket. A páromtól biztosan kapok valami kis ajándékot, én pedig meghívom majd egy jó kávéra. Az a fontos, hogy szeressük egymást minden nap.

Kincses Richárd (Kaposvár): Nemcsak ma kell szerelmesnek lenni, hanem minden nap. Igyekszem odafigyelni a feleségemre és meglepni nap mint nap valami aprósággal. Általában megmasszírozom, mert azt nagyon szereti. Régebben volt olyan barátnőm, aki megkövetelte azt, hogy Valentin-napra vegyek neki valamit, szerencsére a feleségem nem ilyen.

Fotók: Muzslay Péter