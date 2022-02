Az aktuális pályázati lehetőségekkel is megismertették a vállalkozókat. A GINOP PLUSZ újraindítási programjának rejtelmeibe Lucza Renáta, a Széchenyi Programiroda munkatársa avatta be a cégvezetőket és településvezetőket. Arról, hogy hogyan készítsük el pályázatunkat a siker reményében, és a támogatási kérelmet miként nyújtsuk be a különböző felületeken Vida Anita tanácsadó tartott beszámolót. Ezután közös konzultáció következett, és a tanácsadók minden felmerülő kérdésre válaszoltak. K. G.