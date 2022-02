– Ebben a hibrid autóban 250 chip van – mutatta márkakereskedésük egyik legnépszerűbb modelljét Szabó Péter, a Toyota Koto Autóház szalonvezetője. Hozzátette: tavaly óta a chip és egyéb alapanyagok hiánya miatt lassabban készülnek el a gyárban a járművek. – Van olyan típusunk, amire 2-3 hónapot kell várni, de olyan is, amelyre 12 hónapot. Március végéig árgaranciát vállalunk a nálunk vásárolt autókra – emelte ki Szabó Péter. Megjegyezte: a vásárlóik vásárlási szándéka nem változott, türelmesen várnak az új gépjárművükre.

Ugyanez a helyzet egy másik kaposvári autókereskedésnél is. – Nálunk a Peugeot-ra átlagosan 8 hónapot kell várni, az elektromos, hibrid autók jönnek meg a leghamarabb, 4-5 hónap alatt – mondta el Horváth Attila, a Budai Autóház értékesítője. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy az ügyfelek kivárják a megrendelt autókat, biztató számukra az árgarancia. S azt is látják, hogy az egész Európai Unióban ugyanez a helyzet, vagy rosszabb. Megjegyezte: nem látják, hogy a következő hónapokban gyorsulna a gyártás, ugyanis a chip mellett más alkatrészeket is nehezen tudnak beszerezni az üzemek.

– Közel egy évvel ezelőtt kezdődött a chiphiány, ami miatt több hónapos várólisták vannak még most is az új autókra – mondta el Somogyvári János kaposvári kereskedő. – Ezért élénkült a kereslet az öt évnél fiatalabb gépjárművekre. Más országokban, például Németországban is hasonló a helyzet. Ott egy német állampolgár jelenleg legalább egy évet vár egy új Volkswagen gépjárműre. Megjegyezte: nagymértékű áremelés volt a szektorban, átlagosan 30–40 százalékkal drágultak a használt autók, szinte új áron lehet egy pár éves gépjárművet vásárolni. Ha eladunk egy autót, csak jóval drágábban tudjuk pótolni – mondta el a kereskedő.

Somogyvári János kiemelte, az új mezőgazdasági gépek esetében is közel egy éves várólistára kell számítani.

Középmezőnyben van a csökkenés

Idén januárban 682 596 új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ez 6 százalékkal elmarad a tavaly januári 726 ezer 411-től az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint. Ilyen alacsony darabszámra korábban nem volt példa, ráadásul január volt sorban a hetedik hónap, amikor szűkült az uniós piac, elsősorban a globális ellátási problémák, ezen belül a chiphiány miatt. Az Európai Unióban januárban Görögországban csökkent a legnagyobb mértékben az eladott új autók száma, 28,9 százalékkal. Magyarországon januárban 8088 új autót helyeztek forgalomba, ami 8,8 százalékkal kevesebb a tavaly januári 8868-hoz képest.

