Dombó67 névre keresztelték azt a közösségi teret, amelyet csütörtökön adtak át az alig háromszáz lelkes településen. Varga Attila, a kisboltot működtető Hopsdombó Kft. tulajdonosa elmondta, olyan épületet álmodtak meg, ahol nemcsak a helyiek, hanem a környéken élők és a turisták is jól érezhetik magukat. A fejlesztéssel nem állnak le, azt tervezik, hogy játszóteret és kültéri tekepályát is építenek majd.

Az ünnepségen Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa elmondta, a 2020-ban indult kisboltprogramnak köszönhetően országosan 1500 helyen újítanak fel üzletet, ebből több mint 100 településen az elmúlt években, évtizedekben már nem is működtek boltok, mert az üzemeltetőknek nem érte meg fenntartani. A boltfejlesztési támogatások összege az önerővel együtt meghaladja az 50 milliárd forintot. Gyopáros Alpár hozzátette, a Magyar Falu Program legfőbb célja, hogy belátható időn belül a falvakban az alapszolgáltatások szintje olyan jó legyen, mint a városokban.

Lehel László, a kastélyosdombói központot működtető Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója úgy fogalmazott, az ember tudással, szívvel, ésszel, gondolkodással, ambícióval és szeretettel csodákat tud tenni, főleg akkor, ha megvan a képesség az összefogásra. Lehel László kiemelte, az ökumenikus segélyszervezet egyik jellemzője, hogy közösséget tudott építeni maga köré. A közösségi tér jelenleg öt embernek ad munkát. A boltban több olyan élelmiszer is található, melyet az ökumenikus segélyszervezet kastélyosdombói kertjében termeltek.



Eddig ötmilliárd

Szászfalvi László, Barcs és térségének országgyűlési képviselője a közösségitér-avatón hangsúlyozta, történelmi jelentőségű a Magyar Falu Program, mert soha nem volt még ilyen komplex és ilyen nagyságrendű, folyamatosan működő program az országban, ráadásul az önkormányzatok önerő nélkül juthatnak forráshoz. – A program azért is történelmi jelentőségű, mert megerősíti azt a gondolatot, miszerint a magyar vidék nélkül nincs magyar jövendő – fogalmazott a politikus. – A kistelepülések a személyes emberi kapcsolatokat tudják megőrizni és azokat a magyar nemzeti értékeinket, hagyományainkat, amelyre az elmúlt ezer esztendőnk épült – tette hozzá. – A kastélyosdombói közösségi tér szorosan kapcsolódik a Dráva menti kerékpáros és ökoturizmus kiépítéséhez és fejlesztéséhez. Szászfalvi László elmondta, a választókerületébe eddig több mint 5 milliárd forint támogatás érkezett a Magyar Falu Programban.





Fotó: Kovács Tibor