Magyar Falu 100 címmel új program indítását tervezi márciusban a polgárőrszövetség. Országosan száz új egyesületet kívánnak alakítani, illetve a meglévő, ám pillanatnyilag kevesebb szolgálatot ellátó egységek tevékenységét is új alapokra kívánják helyezni. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke azt mondta: hazánkban közel 2300 egyesület van, ebből Somogyban 85 működik 2602 taggal. – Célunk, hogy a tavasszal kezdődő program során megyénkben négy új szervezet jöjjön létre – mondta. – A helyszínek már megvannak, s jelenleg zajlanak a szakmai egyeztetések. Azt szeretném, ha az alakuló közgyűlések után legalább 60 fővel emelkedjen a somogyi taglétszám. S eközben hamarosan két másik megyei csapat is megújul. Remélhetően az idősödő csapathoz fiatalok is csatlakoznak.



Poór Gyula a következő hetekben újabb jelentkezők, így lovasok szolgálatára is számít. Ennek érdekében hamarosan szakmai programokat szerveznek, ahol a lakosság közvetlenül megismerheti a polgárőr egységek szerteágazó tevékenységét.