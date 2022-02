Április végéig még izgulnak a somogyi diákok, akkor tudják meg, hogy melyik középfokú iskolába nyertek felvételt. – A kaposvári általános iskolákban 455 nyolcadikosból mindössze két tanuló nem tanul tovább – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. Hozzátette: a diákok kétharmada érettségit adó középiskolában tanul tovább, olyan középfokú intézményben, ahol szakmát is szerezhetnek.



Gyallai Katalin, a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója elmondta: január 22-én zajlott az oktatási intézményben az írásbeli felvételi. Két pótnapot is meghirdettek azoknak, akik betegség vagy egyéb okok miatt nem tudtak részt venni a megmérettetésen. Március ötödikén tartják a szóbeli felvételit, a hónap végén kapják meg az ideiglenes listát, ekkor még módosíthatnak a diákok a sorrendjükön.



Április 20-a után érkezik meg az iskolába a végleges felvételi lista Győrből, ekkor derült ki, kit és milyen képzésre vesznek fel. – Évek óta be tudjuk tölteni a meghirdetett helyeket, hat osztályban átlagosan 30 fős osztályokat indítunk, így 180 diákot tudunk felvenni – mondta el az igazgató. Kiemelte: a legnépszerűbbek a két tannyelvű képzéseik, de sokan felvételiznek a hat évfolyamos, a humán tehetséggondozó és a sportakadémiai osztályba is.

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és eloszlását. Az előzetes adatok szerint az idei átlageredmények szinte minden esetben magasabbak a korábbi három évi eredménynél, egy esetben pedig azonosak azzal.



A somogyi diákok közül egyre többen szeretnének szakmát tanulni. – Ötvenhat szakmát hirdettünk meg a fonyódi, a balatonboglári, a marcali és a két siófoki oktatási intézményünkben – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja. Hozzátette: tapasztalataik szerint az elmúlt években a legnépszerűbb képzések között szerepeltek a vendéglátóipari képzések, mint a szakács, cukrász és a vendégtéri szaktechnikus, de kereskedő, informatikus, villanyszerelő és a szépészeti ágazat képzéseire is sokan jelentkeznek, valamint a sporttagozat is népszerű. – Tavaly húsz százalékkal nőtt az öt oktatási intézményünkbe jelentkezők száma, minden képzésünket el tudtuk indítani – emelte ki a kancellár. Hozzátette: a jól tanuló diákok akár havi százezres ösztöndíjat is kaphatnak, valamint a duális képzőhelyeknél a tanulmányaik után el is tudnak helyezkedni.

Kiemelte: a centrum célja, hogy olyan szakmákat oktassanak, amelyekre a balatoni régióban szükség van.



Új notebook jár a diáknak



Országszerte elkezdődött a 120 ezer, tanároknak és diákoknak szánt notebook kiszállítása. Somogyban 109 helyre 2307 notebook kerül. – 855 pedagógus és 1452 kilencedik évfolyamos diák kap ilyen eszközt – tájékoztatta lapunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztálya.

A szaktárca azt is közölte: négy éven át, felmenő rendszerben, minden 5. és 9. évfolyamos diák számára igényelhetnek szüleik (törvényes képviselőik) notebookot. Ezen túlmenően az iskolák a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközöket – például programozható robotokat, mikroáramköröket és drónokat – is kapnak. Tóthné Bali Klára, a somogyjádi iskola igazgatója közölte: náluk az ötödikesek 16 notebookot kapnak. Vörös Ottó Gábor, a szennai iskola igazgatója azt mondta: a mostani programban napokon belül 13 pedagógus – hat-hat szennai és kaposfői, s egy bárdudvarnoki munkatárs – kap notebookot.

– Most azok a pedagógusok jutnak notebookhoz, akik az első pályázatban nem vettek részt, s várjuk az 5. évfolyamosok tabletjeit is.





Fotó: Lang R.