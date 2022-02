Máig foglalkoztatja a szentgáloskérieket az úgynevezett postás-ügy, mert állítólag a valóságban nem azt történt, mint amit mondtak, illetve írtak róla. Néhányan még ma is indulatosan fogalmaznak, amikor a téma előtérbe kerül, s szégyennek tartják, hogy ilyen helyzetbe hozták a falut. A megszólalók szerint sincs szükségük ilyen „hírnévre”!

A szentgáloskériek szerint nincs szükség ilyen "ügyekre."Forrás: Muzslay P. Fotó: Illusztráció

Történt, hogy tavaly ősszel a kaposvári 1-es postáról érkező ellenőrök ellenőrizték Szentgáloskér postását kézbesítés közben. Nem ritka ez postás körökben sem, a kézbesítők tudják, hogy van ilyen. Ám ennek kapcsán a Magyar Narancs azt írta, hogy a térség országgyűlési képviselőjének bejelentése alapján hurcolták meg a helyi postásnőt, aki ellen a vád az volt, hogy postás egyenruhában hordott ki politikai szórólapokat, illetve hogy egyik párt logóját megjelenítő pólóban dolgozott. A cikkben az is szerepelt, hogy Szentgáloskéren a kézbesítő távozása után csak mobilpostai szolgáltatás működik, és az interneten az is gyorsan elterjedt, hogy a postást elbocsátották. A történtek ilyen tálalásán a szentgáloskériek egy része igencsak meglepődött, mert ők másképp tudják, hogy mi is történt a településükön. Ellenőrzést valóban tartottak, de nem küldték el a hölgyet, ő döntött úgy, hogy felmond, állítják a helyiek. A postás régóta mondogatta, hogy kevés a fizetése és másik munkahelyet kell keresnie.

Szabó Péter (balról): "Volt vizsgálat, de fegyelmit nem kapott." Fotó: Illusztráció Forrás: Muzslay P.

– Semmi megszégyenítés sem volt az ellenőrzésen, és ha jól tudom, még fegyelmit sem kapott – emlékezett vissza Szabó Péter, Szentgáloskér polgármestere. – Azt nem tagadom, hogy én is szóltam neki párszor, mert munka közben jobbikos pólót viselt, és nem biztos, hogy ez jó választás volt az egyenruha helyett. Szentgáloskéren továbbra is működik a posta, csak a kézbesítés zajlik mobil járművel, ugyanazt a feladatot hiánytalanul ellátja, mint a helyi kézbesítő.

Suszter Balázs szerint sok valótlanság terjed az üggyel kapcsolatban, de azt meg tudja erősíteni, hogy többen látták munkaidőben, biciklivel közlekedni a kézbesítőt, aki az ellenzéki párt feliratával díszített pólóba öltözve hordott szórólapokat. Azt nem állítják, hogy jogtalanul szórólapozott, mert lehet, hogy az adott párt megkereste a postát, s úgymond hivatalosan vitte a szórólapokat, tette hozzá.

"A hölgy maga mondott fel, ez tény" - mondta vitéz Varga Károly. Forrás: Kovács T.

– Az ötgyermekes hölgy távozásának körülményeiről sokan tudnak, saját maga mondott fel – így értesült vitéz Varga Károly fafaragó, a község díszpolgára is.

Megkerestük a Magyar Posta Zrt-t, hogy érdeklődjünk az ügyről, de azt a választ küldték, hogy a postai munkatársak munkaviszonyára, illetve annak megszűnésének okára vonatkozóan konkrét információt nem adhatnak ki. Ezek után felhívtuk magát a kézbesítőnőt, aki azt mondta, hogy bizalmatlan, így arra kérdésünkre nem válaszolt, hogy elbocsátották-e vagy ő mondott fel.