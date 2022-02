Szerelemsütit készíthettek a résztvevők Fromvaldné Madarász Ildikónak, a vidék háziasszonyának szakszerű útmutatásai alapján, de azt is megtudhatták, hogyan készül egy hatásos bájital, és azonnali receptet kaptak Valentin-napi pohárkrém készítéséhez is. A tabi szerelmeseknek jazzkoncerttel is kedveskedtek. A Kiss Attila Band adott ingyenes koncertet a művelődési ház előcsarnokában. K. R.