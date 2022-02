A nagyatádi mérnökség egyik dolgozóját ütötte el egy figyelmetlen autós jelzőőrös forgalomirányítás közben. Megyénkben más személyi sérüléses baleset nem történt, anyagi károsak azonban előfordultak.

– Egyik esetben az aszfaltos gépláncunk finisherének sodorták el az ultrahangos érzékelőjét – mondta Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. – S már az idén történt, hogy belehajtottak egyik útellenőri autónkba. A dolgozóink védelme érdekében a gyorsforgalmi utak mérnökségeinken átlagosan egy-két ütközési energiaelnyelő modullal rendelkezünk, ezek az eszközök napi használatban vannak, hogy biztosíthassuk velük a munkaterületet. Általánosságban elmondható, hogy a gyorsforgalmi utakon a mobil terelések előtt több lépcsőben vezetünk be sebességkorlátozásokat.

Pécsi Norbert Sándor azt is közölte, hogy a gyorsforgalmi utak felett található digitális táblákon már korábban jelzik a munkavégzést és az esetleges torlódásokat is. A gyorsforgalmi mérnökségeknél már tesztelés alatt van egy olyan pilot projekt, amelyen az ütközésenergia-elnyelő modulon sebességjelző és plusz változtatható jelzésképű tábla szerepel. Az előjelző autókat kiváltó rendszerek beszerzése és tesztelése is folyamatban van. Céljuk, hogy a terelések kiépítésénél és bevonásánál is minél kisebb humán erőforrást alkalmazzanak, hogy így megvédjék dolgozóikat. A főutakon és mellékutakon a lehetséges helyszíneken jelzőlámpás irányítást alkalmaznak. A jelzőőrös irányításnál az elmúlt években is több változtatást hajtottak végre, módosítottak az előírásokon, hogy védjék az ezen a területen dolgozó kollégáikat.