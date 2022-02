Új munkaerőt toboroznak a somogyi kis-, középvállalkozások, s a nagyvállalatok is erőteljes lépéseket tesznek a szakképzett dolgozók utánpótlására. – A CNC operátor, a forgácsoló és a köszörűgép-kezelőn kívül gyártástechnológust is keresünk – mondta Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. ügyvezető igazgatója. – Ebben a pillanatban öt új kollégát is felvehetnénk az 50 fős csapatunkba.

Az ipari társaság termékeinek 75 százaléka külföldön, elsősorban az uniós piacon talál gazdára. Szabó Krisztián kiemelte: kiemelkedő fizetés, karrierlehetőség és csúcsgépek várják a jelentkezőket.

A Kaposvári Villamossági Gyárban is szinte folyamatosan lehetőséget biztosítanak az álláskeresőknek. A társaságnál pillanatnyilag 340-en dolgoznak, s 2022-ben már csaknem 20 új kollégát vettek fel. Szalai Gyula igazgató lapunknak azt mondta: lakatosokra éppúgy szükségük lenne, mint villanyszerelőkre vagy szerszámkészítőkre, s betanított munkások számára is lenne hely a társaságnál. Normális munkakörülmények, elfogadható keresetek, s cafeteria: a szakember szerint erre számíthatnak a jelentkezők.

– Ahogy közeledik a tavaszi idény, úgy egyre erősebben jelentkezik az igény új dolgozók iránt – hangsúlyozta Budai Ferenc, az Iposz megyei elnöke. – Hosszan lehetne sorolni, hogy melyik szakterületeken várják a szakmunkásokat, technikusokat vagy épp a mérnököket, ám továbbra is erősen érezhető a munkaerőhiány. Ezért fordulhat elő, hogy jó néhány építőipari vállalkozás is csak hosszú időre vállal munkát, s az ipari cégeknél is gondot jelent a helyzet.

Budai Ferenc szerint 2022-ben újra világossá válhatott sokak előtt, hogy érdemes kifizetődő szakmát tanulni. Nagy hiány van kőművesekből, villanyszerelőkből, burkolókból és festőkből, s számos vállalkozás tárt karokkal várja az asztalosokat, ácsokat is. Ebben a helyzetben gyors és szinte garantált elhelyezkedéssel számolhatnak a kiválóan felkészült szakemberek. Harsányi Miklós