A jelöléseket község, város és megyeszékhely kategóriában várjuk. Törzshelyként olyan „legendás” és népszerű helyek jelentkezésére számítunk, mint a kaposvári Rotonda kávézó. Ellenberger Csilla üzletvezető megkeresésünkre elmondta, félszáznál is több törzsvendégük van. Az ötvenes korosztályból nyolcan-tízen, a harmincasból mintegy harmincan, a középiskolások közül pedig tíznél is többen térnek be hozzájuk rendszeresen.



– Vannak kimondottan olyan italaink – rum és whisky –, amit csak egy-egy bizonyos törzsvendégünk iszik és mi ezért tartjuk – mondta Ellenberger Csilla. – Azt gondolom, hogy egy pub, kocsma, kávézó attól is lesz törzshely, ha a vendég egyedi odafigyelést kap. Nálunk az a szokás, hogy ha az egyik törzsvendégünknek születésnapja van, akkor meglepetésként sütünk neki egy tortát. Ilyenkor az egész terasz állva tapsol és gratulál az ünnepeltnek. A névnaposainkról sem feledkezünk meg. Úgynevezett komatálat készítünk a tiszteletükre, amiből minden törzsvendégünk jót lakmározik. Ha pedig én dolgozom egy születés- vagy névnapi köszöntéskor, akkor természetesen egy italra is meghívom az ünnepelteket – tette hozzá Ellenberger Csilla.



Egymilliós reklámcsomag a jutalom



A Törzshely nevű játékra a jelölések után február 28. és március 25. között lehet szavazni internetes oldalunkon, a sonline.hu-n. A voksoláshoz nevet és e-mail-címet is meg kell adni, naponta pedig egy vendéglátóhelyre csak egyszer lehet szavazni. Érdemes velünk játszani, mert a szavazók között 100 ezer forintot sorsolunk ki, és azt a törzshelyet is díjazzuk, amelyikre a legtöbben voksoltak. Kategóriánként egymillió forint értékű reklámcsomaggal lesz gazdagabb néhány megyei vendéglátóhely. A Törzshely játékról részletesebben a sonline.hu/torzshely oldalon olvashatnak bővebben.



