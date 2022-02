Megkezdődött a KSZC Ágazati Képzőközpontjának kialakítása az Eötvös Loránd Műszaki Technikum Damjanich utcai kollégiumában. A 270 millió forintból megvalósuló képzőközponttal az cél, hogy az informatika ágazatban tanuló somogyi diákoknak duális képzőhelyként lehetőséget nyújtson a szakmai oktatás tantárgyainak tanulására, a szükséges gyakorlat megszerzésére.



– A társaság fő feladata a színvonalas szakemberképzés az informatikai rendszer és alkalmazás-üzemeltető, a szoftverfejlesztő és tesztelő szakmákban – közölték a Kaposvári Szakképzési Centrumban. – A diákok elsajátíthatják a naprakész informatikai tudás mellett a jövő korszerű ismereteit is. Így tájékozottak lesznek például a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, a 3D technológia vagy a robottechnika terén is.

Az ágazati képzőpontban ezen kívül lehetőséget szeretnének biztosítani a KSZC, illetve a térség gazdasági szereplőinek a szakmai továbbképzésére, valamint ismereteik megújítására is.



Azt sem titkolták: a vállalkozás célja az is, hogy a színvonalas oktatás révén a jövőben minél több, a felsőoktatásban továbbtanuló diák szerezhessen mérnöki diplomát az informatika ágazatban. S folyamatban van az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése is: az első körben – közbeszerzés során – 102 asztali számítógépen kívül 30 laptopot vásárolnak.