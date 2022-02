A beruházás a Széchenyi 2020 program segítségével valósult meg, 137 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból.

Az épület külső nyílászáróit kicserélték, külső homlokzatok hőszigetelése megtörtént, valamint a fűtést is korszerűsítették. Az intézmény akadálymentes megközelítését rámpa szolgálja, az épületen belül akadálymentes mosdót is kialakítottak. A csoportszobához tartozó vizesblokkot is felújították, valamint az épület főbejáratán belépve babakocsi tároló került kialakításra. Az épület földszintjén egy melegítőkonyhát is kialakítottak. Az emeletre a kiszolgáló funkciók kerültek elhelyezésre, mint például a vezetői iroda irattárral, dolgozói öltöző és vizesblokkal, valamint egy raktárhelyiség.

A projekt keretében a szükséges használati és berendezési tárgyak, valamint beltéri és kültéri nevelési és fejlesztő eszközök, játékok beszerzése is megtörtént. A beruházásnak köszönhetően két új munkahely is létrejött. A fejlesztés hozzásegíti az Andocs településen élő kisgyermekes édesanyákat a munkaerőpiacra történő visszatéréshez.